정진욱 의원 "광주·전남 통합단체장 뽑아야~"

이재명 정부 기조 속 행정통합 최적기

수도권 일극체제 넘어 지역주도 성장

인구문제·지역균형발전 해결 시급 지적

정진욱 더불어민주당 의원

더불어민주당 정진욱 국회의원(광주 동남갑)은 "광주·전남 행정통합은 더 미룰 수 없는 시대적 과제가 됐다"며 "다가오는 6월 지방선거에선 행정통합을 넘어 두 지자체를 하나로 묶는 통합 단체장 선거도 함께 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

정 의원은 4일 입장문을 통해 "광역단체 간 행정통합은 지역이 스스로 성장 동력을 만들어내는 가장 현실적이고 강력한 해법이다"며 "행정통합을 통해 인구와 경제 규모를 키우고 정책 결정 단위를 넓혀야만 수도권과 대등하게 경쟁할 수 있는 지역 주도 성장이 가능하다"라고 강조했다.

정 의원은 이어" 광주와 전남은 행정통합을 통해 AI, 미래모빌리티, 영농태양광, 해상풍력 등 에너지, 첨단 제조, 농생명 산업을 메가시티 단위에서 종합적으로 설계하고 추진할 수 있다"며 "이는 국책사업 유치와 국가 예산 확보로 이어지는 실질적 지역 경쟁력 강화책이 될 것이다"고 설명했다.

정 의원은 이러한 취지로 나주시가 주최한 '인공태양 연구시설 유치 나주시민추진위원회'에 추진위원으로 참여하고 지난해 11월 4일 혁신도시에서 열린 출범식에도 직접 참석한 바 있다.

정 의원은 대한민국의 가장 큰 문제로 '부동산', '지방소멸', '인구감소' 등을 꼽았다. 해당 부분들 상당수가 수도권 과밀화로 야기된 부작용이란 부연이다.

정 의원은 "광역단체 간 행정통합으로 지역 주도 성장을 만들어내야 인구문제도 지역 균형발전도 이루고 대한민국이 살아날 새로운 성장동력을 창출할 수 있다"며 "이는 결국 시도민의 삶의 질 개선으로 이어질 것"이라고 강조했다.

정 의원은 "이재명 국민주권 정부의 5극3특 국가균형발전 전략은 광주, 전남의 새로운 희망으로 작용할 것이다"라며 "특히 이재명 정부가 통합을 하는 시·도에 대해 서울특별시에 준하는 지위와 조직 특례를 부여하고, 교부세 추가 배분 및 공공기관 우선 이전 등 과감한 인센티브를 계획하는 등 행정통합을 확실하게 밀어주고 있다"고 내다봤다.

정 의원은 이어 "광주광역시와 전라남도도 가칭 '광주·전남 통합추진협의체' 를 설치하는 등 적극 호응하고 있는 지금이 '행정통합의 최적기'이다"며 "정부가 검토 중인 교부세 추가 배분과 공공기관 우선 이전 등 기존 인센티브를 넘어서는 획기적 지원을 끌어내는 체계적인 통합전략을 세워 접근해야 한다"고 주장했다.





정 의원은 그러면서 "이번 지방선거는 광주·전남의 통합단체장을 뽑는 선거여야 한다"며 "이를 미루다 광주와 전남에서 다시 각각 단체장이 뽑히면, 협상한다·논의한다를 반복하다 결국 무산될 우려가 큰 만큼 쇠뿔도 단김에 빼야 한다"고 말했다.





