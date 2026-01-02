오세훈, 올해 첫 일정 영등포구 재건축 방문…"안전사고 최소화"[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 오전 서울 영등포구 재건축 현장(영등포구 유원제일1차 재건축)을 찾은 오세훈 서울시장이 공사장 안전관리 당부 메시지를 전달하고 있다. 서울시

오세훈 서울시장이 올해 첫 일정으로 영등포구 유원제일1차 재건축 공사장을 찾아 안전관리 현황을 점검했다. 오 시장은 2031년까지 31만가구 공급 의지도 재차 다졌다.

오 시장은 2일 오전 유원제일1차 재건축 현장을 찾아 "주택공급 활성화를 위해 각고의 노력을 기울여온 끝에 2031년 31만가구 착공 계획이 실현할 수 있는 정도에 이르게 됐다"며 "정비사업장이 늘어나면 안전관리 사각지대가 발생할 여지가 커지는 만큼 현장에서 안전 수칙을 더 철저히 이행해달라"고 당부했다.

그러면서 "서울시도 주택공급 현장 안전사고 최소화를 위해 힘을 모아 나갈 것"이라고 했다.

유원제일1차 재건축 사업은 2024년 8월 착공해 골조 공사를 진행 중(공정률 30%)으로, 2028년 아파트 550가구(임대 71가구 포함)가 공급된다.





아울러 시는 2023년 건설공사 현장 안전관리를 위한 '동영상 기록관리제'를 도입해 운영 중이다. 지난해 9월 기준 서울 시내 정비사업 총 56개 현장(약 4만5000가구)의 공사 전 과정을 동영상으로 기록 관리하고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

