방탄소년단, 새해 '달려라 방탄' 61개국 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

AD

그룹 방탄소년단(BTS)이 새해 글로벌 차트 정상에 올랐다고 소속사 빅히트뮤직이 2일 밝혔다.

2022년 6월 발매한 BTS 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 수록곡 '달려라 방탄'은 이날 오전 6시 기준 브라질, 핀란드, 멕시코 등 전 세계 61개 국가·지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 기록했다.

'달려라 방탄'은 팀의 정체성과 패기를 담은 곡으로 꼽힌다. 빅히트뮤직은 "팬덤 '아미'(ARMY)가 2026년을 맞아 자발적 스트리밍에 나섰다"고 전했다. 올봄 완전체 신보 발매를 앞두고 멤버들과 변함없이 함께하겠다는 팬들의 의지가 역주행으로 이어졌다고 소속사는 설명했다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 최근 기사에서 "방탄소년단의 부상과 지배력이 지난 10년간 K팝 인기에 큰 영향을 줬다"며 "팀의 새 앨범과 투어는 산업 전반에 활력을 불어넣는 결정적 계기가 될 것"이라고 보도했다.





AD

방탄소년단은 최근 자필 편지를 통해 3월20일 새 앨범을 발매하고 대규모 월드투어에 돌입한다고 알렸다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>