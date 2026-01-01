주토피아2, '겨울왕국2' 넘어 디즈니 최고흥행 애니 등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개봉 5주 만에 달성

애니메이션 '주토피아2'가 '겨울왕국2'를 넘어 디즈니 애니메이션 스튜디오의 역대 최고 흥행 애니메이션 자리에 올랐다.

주토피아2. 연합뉴스

주토피아2는 지난해 11월 26일 개봉한 뒤 5주 만에 전 세계 박스오피스에서 14억6000만 달러(약 2조1100억원)의 수익을 올렸다고 로이터 통신 등이 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

이는 종전 최고 흥행작인 '겨울왕국2'의 2019년 기록 14억5000만 달러를 경신한 것이다.

주토피아2는 미국에서 3억3300만 달러, 그 외 지역에서 11억3000만 달러의 수익을 올렸다.

특히 중국에서만 전 세계 수익의 40% 수준인 5억6000만 달러를 기록했다. 주토피아2는 개봉 직후 주말에 중국 극장에서 판매된 전체 영화표의 95%를 차지했다.





올해 전 세계에서 흥행 수익이 10억 달러를 넘긴 작품은 주토피아2 외에 디즈니의 실사판 '릴로&스티치' 리메이크작(10억3000만 달러)과 중국 애니메이션 '네자2'(22억 달러)뿐이다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

