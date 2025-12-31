경산시보건소, 2025년 보건의료 13관왕 '쾌거'…건강 행복도시 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건복지부·경북도 평가 대상 등 휩쓸어…전 분야 걸친 행정력 인정

안병숙 소장 "2026년, 예방부터 돌봄까지 더 촘촘한 의료안전망 구축할 것"

경산시보건소가 2025년 한 해 동안 보건의료 분야에서 총 13개의 상을 휩쓸며, 시민들이 체감하는 '건강한 일상을 만드는 행복 도시' 비전을 성공적으로 실현했다.

보건소는 올해 보건복지부와 경상북도 등 주요 기관이 실시한 각종 평가에서 대상 1건, 최우수상 1건, 우수상 10건, 장려 1건을 수상하는 등 보건정책 선도 도시로서의 위상을 확고히 했다.

경산시 제공

이번 성과는 특정 분야에 국한되지 않고 보건정책의 기획 단계부터 성과 관리까지 전 과정에서 고른 우수성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

중장기 로드맵인 '지역보건의료계획(2023~2026년)'은 2023년 최우수 기관 선정에 이어, 2024년과 2025년에도 연속 우수기관으로 선정되며 효율적인 보건 자원 활용 능력을 입증했다.

참신한 아이디어와 시민 중심의 행정도 빛을 발했다. 보건복지부 주관 '한의약 육성 지역계획 수립 공모전'에서 최우수상을 거머쥐었으며, '적극행정 우수사례 경진대회'에서는 산후 조리비 지원사업 확대 사례로 큰 호평을 받았다.

또한 일선 보건진료소에서는 인지와 건강을 결합한 통합 프로그램을 운영해 실천형 모범 사례로 주목받았으며, 종합 평가인 '경상북도 공공보건의료 분야' 대상을 수상하며 정점을 찍었다.

경산시보건소는 2025년의 성과를 발판 삼아, 2026년에는 한층 더 고도화된 보건 행정을 펼칠 계획이다.

특히 '청년의 행복, 부모의 안심, 어르신의 활력'을 핵심 키워드로 삼아, 예방에서 돌봄으로 이어지는 촘촘한 의료안전망을 구축하고 지역 경제와 건강이 상생하는 도시를 만드는 데 주력할 방침이다.





안병숙 경산시보건소장은 "2025년은 전 생애 건강안전망 구축을 통해 13관왕이라는 값진 결실을 본 한 해였다"며, "2026년에도 시민들의 일상에 건강과 행복을 더해 한 단계 더 도약하는 경산시를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

