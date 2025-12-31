머스크 "xAI, 새 데이터센터 건물 '매크로하더' 매입"

"연산용량 2GW로 늘어나"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 미국 미시시피주에 새 데이터센터 건물을 매입했다.

머스크 CEO는 30일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "xAI가 '매크로하더(Macrohardrr)'로 불리는 세 번째 (데이터센터) 건물을 매입했다"며 "훈련용 연산 용량이 거의 2기가와트(GW)에 달하게 된다"고 밝혔다.

해당 건물은 약 81만 제곱피트(약 7만5000㎡) 규모의 창고로, 데이터센터로 전환하는 공사를 진행할 계획이다. 이에 따라 머스크 CEO는 그간 여러 차례 밝혀온 대로 데이터센터에서 100만개의 그래픽처리장치(GPU)를 가동하겠다는 목표에 다가서게 됐다.

미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션에 따르면 xAI가 새로 사들인 건물은 테네시주 멤피스에 있는 기존 데이터센터 '콜로서스2'와 바로 이웃한 건물이다. 두 건물은 주 경계선을 사이에 두고 콜로서스2는 행정구역상 테네시주 멤피스에, 신규 건물은 미시시피주 사우스헤이븐에 각각 자리 잡고 있다. 멤피스 주민들은 xAI가 전력을 공급하기 위해 설치한 가스 터빈이 대기 오염을 악화시켰다고 주장하고, 지역 정치인들도 이에 동조하는 등 현지에서 반 xAI 기류가 확산하고 있다. 반면 미시시피주에서는 현재까지 xAI를 환영하는 것으로 알려졌다.





새 데이터센터에 붙은 매크로하더라는 명칭은 '매크로하드(Macrohard)'라는 별칭을 지닌 콜로서스2가 확장을 통해 더 강력해졌다는 의미를 담은 것으로 보인다. '크고 단단하다'는 뜻의 매크로하드는 '작고 부드럽다'는 뜻으로 읽힐 수 있는 마이크로소프트(Microsoft·MS)를 뒤집은 것이다. 이는 MS와 경쟁할 수 있는 소프트웨어 기업을 만들겠다는 머스크 CEO의 목표를 담은 것으로 풀이된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

