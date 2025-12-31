수원시, 지역사랑상품권 우수 지자체 선정…4억원 특별교부세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 행정안전부 주관 '지역사랑상품권 발행 우수 지방정부'로 선정돼 특별교부세 4억원을 확보했다.

행정안전부는 지역사랑상품권을 발행하는 192개 지방정부를 대상으로 국비 지원 이전(2025년 1~4월)과 2차 추경 국비 지원 이후(9~10월) 발행 실적을 종합적으로 평가해 우수 지방정부에 인센티브를 지급한다.

수원시는 지역경제 활성화를 위해 올해 수원페이 인센티브 예산을 역대 최대 규모로 편성했다. 30만원이었던 충전 한도를 50만원으로, 인센티브를 10%로 각각 확대했다. 설·추석 명절이 있는 1월과 10월은 인센티브를 20%로 늘렸다.





수원시 관계자는 "올해 수원페이를 역대 최대인 4600억원 규모로 발행하고, 인센티브 지급률을 확대하는 등 지역경제를 활성화하기 위해 박차를 가했다"며 "앞으로도 지역 상권에 온기를 불어넣을 수 있는 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





