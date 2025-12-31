사천시, 고병원성 조류인플루엔자 유입 차단 전방위 대응

철새도래지 중심 방역 강화·시민 참여 당부

전국적으로 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 철새도래지를 중심으로 확산함에 따라, 경남 사천시는 지역 내 AI 유입 차단을 위해 방역 활동에 총력을 기울이고 있다.

사천시 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산 방역 사진.

시는 축산종합방역소를 24시간 운영하고 있으며, 방역 차량과 축협 공동방제란 차량을 동원해 가금 농가, 철새도래지, 주요 저수지 등 취약지역에 대한 집중 소독을 실시하고 있다. 또한 전업농가의 자율 방역을 지원하기 위해 소독약품과 방역물품도 수시로 배부하고 있다.

특히 사천만과 광포만 등 관내 주요 철새도래지와 인근 소하천, 저수지 등에 대한 일일 소독을 강화했으며, 철새 이동 경로에 위치한 지역에는 출입 통제구간을 설정해 축산 관계자 및 시민의 출입을 제한하고, 관련 정보도 적극적으로 홍보하고 있다.

김성일 사천시 농업기술센터 소장은 "철저한 농장 방역 수칙 준수와 AI 의심 증상 발견 시 신속한 신고가 중요하다"며 협조를 당부했다. 또한 시 관계자는 "시민 여러분께서는 철새도래지 방문을 자제해 방역에 동참해달라"고 말했다.





사천시는 앞으로도 차단 방역과 신속한 대응에 최선을 다할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

