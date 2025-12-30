배경훈 부총리 "쿠팡 개인정보 유출 3300만건 이상" 재확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일 국회 쿠팡 청문회 출석

"정부 지시사항 없었다" 답변

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 쿠팡의 개인정보 유출 범위가 3300만건 이상이라고 재확인했다.

배 부총리는 이날 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 쿠팡 측 주장을 반박하며 김영배 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 밝혔다.

쿠팡은 정보 유출 피의자인 전 직원을 자체 조사한 결과 계정 3000개만 확인했고 나머지는 삭제했다고 발표한 바 있다.

이에 배 부총리는 "동의할 수 없다"며 "3300만 건 이상의 이름, 이메일이 유출됐고 개인정보보호위원회, 경찰청, 민관 합동 조사단에서 이 사실을 확인했다"고 말했다.

이어 "추가로 배송지 주소, 주문 내용도 유출한 것으로 본다"며 "쿠팡 측이 합의되지 않은 결과를 사전에 발표했다는 것에 대해 심각한 우려를 표하고 싶다"고 덧붙였다.





김 의원이 "쿠팡은 한국 정부의 직접적 지시에 의한 협조를 통해서 3000개의 계정만 유출됐다고 보고했다. 허위 보고 아니겠나"라는 질의에 배 부총리는 "정부 지시사항 없었다"고 답했다.





