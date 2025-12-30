가장 따뜻한 항해… 울릉크루즈 임직원, 울릉군에 성금 650만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"울릉도 주민들의 삶을 실어 나르듯, 어려움도 함께 나누고 싶다", 울릉크루즈가 실어 나른 건 아주 특별한 화물이었다.

경북 울릉군은 30일 울릉크루즈에서 '희망2026 나눔캠페인' 성금 500만원과 임직원들이 매년 11월 기본급의 1%를 모아 마련한 성금 150여만원 기탁식을 개최했다.

'희망2026 나눔캠페인' 성금 기탁식. 울릉군 제공

이날 전달된 성금은 울릉군 관내 어려운 이웃들을 위해 사용될 예정으로, 지역사회에 따뜻한 나눔의 온기를 전했다.

기탁식에는 남한권 울릉군수, 울릉크루즈 임직원을 대표해 윤희종 부사장이 참석했으며 기탁한 성금은 경북사회복지공동모금회로 접수 후 울릉군 관내 어려운 이웃들을 위해 사용될 계획이다.

울릉크루즈 임직원 대표 윤희종 부사장은 "이번 기탁금은 임직원 여러분들의 높은 관심과 자발적인 참여 덕분에 가능했다"며 "지역사회의 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 줄 소중한 기회가 되기를 바란다"고 말했다.





남한권 군수는 "연말연시를 맞아 울릉크루즈 임직원들의 넉넉한 마음과 따뜻한 지원에 깊이 감사드린다"며 "보내주신 온정의 손길이 우리 주변의 소외계층에게 큰 힘이 됐으며 꼭 필요한 이웃들에게 전달될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

