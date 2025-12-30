중기부, 민관협력 오픈이노베이션 지원사업 공고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협업 자금 최대 1억4000만원 지원

전략과제 해결형·선별추천형 트랙

중소벤처기업부는 '2026년 민관협력 오픈이노베이션 지원사업' 공고를 낸다고 30일 밝혔다.

민관협력 오픈이노베이션 지원사업은 신사업 진출, 혁신 기술 도입 등을 목적으로 개방형 혁신 수요가 있는 대중견기업·공공기관 등과 스타트업 간 매칭과 협업을 지원하는 프로그램이다. 파트너십이 구축된 경우 스타트업을 대상으로 기술 검증, 시제품 제작 등을 위한 협업 자금을 최대 1억4000만원 지원한다.

우선 전략과제 해결형 트랙이다. 2025~2027년 중소기업 기술전략 로드맵 상 분야에 해당하는 협업 수요과제를 대·중견기업, 공공기관 등에서 제출하면 이를 함께 해결할 스타트업을 추후 공모 매칭, 파트너십 구축·협업을 지원한다. 이번 공모에서는 30개 내외의 협업 과제를 선정할 예정이다.

민간 선별·추천형 트랙의 경우 개방형 혁신 수요기업 및 지원기관에서 자체 오픈이노베이션 프로그램을 통해 선별한 창업기업을 중기부에서 연계 지원한다. 창업기업과의 동반 성장 실적 및 오픈이노베이션 역량이 우수한 기업·기관의 오픈이노베이션 프로그램을 30개 내외로 선정할 예정이며 추후 동 프로그램을 통해 선별된 창업기업을 추천받을 계획이다.

자세한 사항은 K스타트업 누리집 모집 공고를 통해 확인할 수 있다. 모집 기간은 이날부터 다음달 23일까지다.





조경원 중기부 창업정책관은 "시장·산업 환경이 급변하는 가운데 개방형 혁신은 혁신 기술 도입, 신사업 진출 등을 위한 기업의 필수전략으로 자리매김했다"며 "우리 기업 모두의 혁신과 성장을 위해 개방형 혁신 생태계를 지속 활성화해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

