김호철 감사원장 후보자 "자정기능 강화…감찰 부서 개편 검토"

국회 인사청문회 출석

김호철 감사원장 후보자가 국회 인사청문회에 출석해 감사원의 자정 기능을 강화하겠다면서 내부 직원을 감찰하는 부서를 개편하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

연합뉴스

29일 김 후보자는 "감사원 직원의 일탈에 통제가 미흡하다는 비판을 겸허히 수용한다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 "피조사자의 인권이 충실하게 보장될 수 있도록 감사의 절차적 정당성을 더욱 강화하겠다"며 "국민이 체감할 수 있는 감사를 적극 추진하되 인권 친화적으로 이뤄지도록 하겠다"고 덧붙였다.

현재 감사원에 대해서는 독립성·중립성 논란을 야기해 국민의 신뢰를 잃었다고 평가했다. 그는 "과도한 정책감사와 강압 감사로 공직사회를 위축시켰다는 평가를 받고 있다"며 "제가 솔선수범해서 외부의 부당한 간섭과 압력을 막아내겠다"고 했다.





이어 "감사원 최고 의사결정기구인 감사위원회가 법과 원칙에 따라 운영될 수 있도록 제도를 보완하고 감사원 사무처 직원들이 감사 업무를 수행하면서 외압에 흔들리지 않도록 하겠다"고 약속했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

