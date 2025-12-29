양주시, 교육발전특구 시범사업 '지역산업연계 창업가정신 프로젝트' 추진

경기 양주시가 교육발전특구 시범사업의 일환으로 '지역산업연계 창업가정신 프로젝트'를 추진한다.
이번 사업은 관내 6개 중고등학교 71개 학급을 대상으로 지역 산업 기반을 교육과정과 연계해 학생들이 창업가정신을 체험하고 지역에서 배우고 성장하는 미래 인재로 나아갈 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
프로그램은 학교별 학사일정을 반영해 '학교로 찾아가는 교육' 방식으로 진행되며 현장 수요를 반영한 맞춤형 창업가정신 교육을 제공할 계획이다.
교육내용은 문제 인식부터 창업 아이디어 도출, 모의 경영에 이르기까지 전 과정을 경험하는 실천형 프로그램으로 운영된다.
이를 통해 학생들은 창의성·문제해결력·협업 능력을 강화하고, 지역 산업에 대한 이해를 높여 지역 정주형 인재 양성의 기반을 마련한다는 방침이다.
교육은 학급별 총 6차시로 운영되며 ▲창업가정신 이해 및 역량 진단 ▲창의적 사고와 문제 해결 ▲양주시 산업·환경 특성을 반영한 아이템 개발 ▲아이템 브랜딩 ▲모의 경영 및 아이템 설명회 등 단계별 과정으로 구성됐다.
참여 학생들은 양주시의 산업 기반과 지역 여건을 바탕으로 실제 사회 문제를 해결할 수 있는 창의적 아이디어를 직접 기획하고, 팀 단위 모의 경영 활동을 통해 협업 능력과 의사결정 역량을 함께 키우게 된다.
시 관계자는 "이번 창업가정신 프로젝트는 학생들이 지역 산업을 이해하고, 스스로 아이디어를 기획하고 실현해보는 실질적인 진로·미래 교육"이라며 "교육발전특구를 기반으로 양주 아이들이 지역에서 배우고, 도전하고, 성장할 수 있는 교육 생태계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
