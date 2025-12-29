안산 중개업소 5곳, 무주택 청년에 수수료 20% 할인

안산시, '착한 중개사무소' 시범운영 협약
경기도 안산시내 5곳의 공인중개사사무소가 무주택 청년들에게 임대차계약에 따른 중개수수료를 20% 할인해 준다.
안산시는 지난 26일 관내 중개업소 5곳과 '청년 우대 착한 부동산 중개사무소' 시범운영을 위한 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
이 사업은 학업·직장 등으로 주거 이동이 잦고 경제력 기반이 약한 사회 초년생 청년들의 주거비 부담을 낮추기 위해 한국공인중개사협회 안산단원구지회 회원들의 자율적 참여로 마련된 민·관 협력 사업이다.
협약을 맺은 중개업소들은 안산시에 주민등록을 둔 19~29세 무주택 청년이 주거 목적으로 1억원 이하의 임대차 거래를 할 경우, 최대 6만원까지 중개보수비의 20%를 할인해준다.
참여 중개업소는 ▲고잔동 대우마이빌 ▲중앙동 센터하임 ▲백운동 팔구사 ▲초지동 신여성 ▲선부1동 OK 등이다. 이들 업소에는 지정패 및 부착용 스티커가 제공됐다.
시는 사업 참여 업소를 지속해서 확대하는 한편, 업소들과 공동으로 시 주요 청년정책과 대시민 홍보, 고립·은둔 등 위기 취약 청년 발굴·연계 등을 위해서도 협력할 계획이다.
이민근 안산시장은 "청년뿐 아니라 시민들이 더 안전하게 집을 구할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지역 공인중개사협회와 함께 부동산 정책을 보완하고 확장해 나가겠다"고 말했다.
한편 시는 이번 수수료 할인 외에도 청년 주거 안정을 위해 ▲청년부동산 중개보수 및 이사비 지원 ▲청년 전·월세 보증금 대출이자 지원 등의 사업을 펼치고 있다. 자세한 사업 내용은 안산시청 누리집 '분야별 정보-청년정책'에서 확인하거나 시 청년정책관으로 문의하면 안내받을 수 있다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
