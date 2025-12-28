황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양유업 창업주 외손녀 법원 출석 모습 화제

남양유업 창업주 외손녀 황하나씨(37)가 마약 투약 혐의로 세 번째 구속된 가운데 법원 출석 당시 패션이 화제가 되고 있다.

지난 26일 황씨는 수원지법 안양지원에서 구속 전 피의자 심문을 받았다. 이날 황씨는 카키색 롱패딩을 착용하고 출석했는데, 이 제품은 명품 브랜드 릭 오웬스(Rick Owens) 제품인 것으로 알려졌다. 브랜드 릭 오웬스는 1994년 미국 출신 디자이너 릭 오웬스가 설립했다. 고딕과 미니멀리즘을 결합한 독특하고 아방가르드한 디자인으로 잘 알려져 있다. 가수 지드래곤, 칸예 웨스트 등이 즐겨 입는 것으로 알려지며 인지도를 쌓았다. 이날 황하나가 입은 패딩의 국내 가격은 300~400만원대로 추정됐다.

앞서 황씨는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 2명에게 필로폰을 투약한 혐의를 받는다. 경찰 수사선상에 올랐으나 12월 태국으로 출국했고, 캄보디아로 밀입국한 것으로 알려졌다. 최근 자진 출석 의사를 밝혀 경찰은 24일 캄보디아 프놈펜 태초국제공항 국적기 내에서 체포했다. 황씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

황씨는 현지에서 출산한 아이를 책임지기 위해 귀국을 결심했다고 밝혔다. 실제로 같은 날 아이의 아버지도 함께 입국한 것으로 전해졌다. 수원지법 안양지원 서효진 영장 전담 부장판사는 26일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 황씨에 대해 "증거인멸 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 26일 경기도 안양시 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰은 필로폰 취득 경로와 투약 경위 등에 대해 강도 높은 조사를 이어갈 방침이며, 국내에서 저지른 또 다른 마약 범죄가 있는지 혹은 해외에서 위법 행위는 없었는지 등도 수사할 예정이다. 경찰 관계자는 연합뉴스에 "경찰 단계에서의 구속 기간(10일)을 모두 쓰게 될 것으로 보인다"며 "내년 초 사건을 검찰에 송치할 예정"이라고 밝혔다.





한편 황씨는 그룹 동방신기 출신 가수 겸 배우 박유천씨의 옛 약혼녀로도 알려졌다. 2015년 5~9월 박씨 등 지인과 필로폰을 상습 투약한 혐의로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이듬해 집행유예 기간에도 마약을 투약해 징역 1년 8개월 실형을 살았다. 이번 구속은 4년 만의 세 번째 재수감이다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

