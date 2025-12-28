LG디스플레이, 세계 최고·최초 모니터용 OLED 대거 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최고 주사율·해상도, 새 픽셀 적용 등

압도적 성능 갖춘 게이밍 OLED

현존 OLED 최고 주사율·응답속도

FPS, 레이싱 게이밍에 최적화

39인치 OLED 패널, 현존 최고 해상도

27인치 UHD 패널, 세계 최초 고주사율

신년 모니터 전 라인업에 신기술 적용

LG디스플레이는 다음 달 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2026'에서 최고 기술이 적용된 제품들을 대거 선보인다고 28일 밝혔다.

LG디스플레이 임직원이 모니터용 OLED 패널 중 최고 해상도인 5K2K 화질을 구현하는 39인치 제품을 선보이고 있다. LG디스플레이

제품들은 세계 최고 주사율과 응답속도, 세계 최초 39인치 5K2K, 세계 최초 240㎐ RGB 스트라이프 픽셀 구조 등 현존하는 게이밍 OLED 패널의 기록들을 다시 쓸 것으로 보인다.

LG디스플레이가 선보일 27형 게이밍 OLED 패널은 가장 빠른 주사율인 720㎐를 구현한다. 주사율은 화면이 1초당 전환하는 횟수다. 720㎐는 1초에 720번 화면을 새로 고친다는 의미다. OLED 패널로 720㎐의 초고도 주사율을 실현한 것은 LG디스플레이가 처음이다.

이와 함께 LCD 패널 평균 응답속도 대비 150배 이상 빠른 최고 0.02㎧의 응답속도를 달성했다. 주사율과 응답속도 모두 뛰어나기 때문에 이전 프레임의 잔상이 남거나 경계가 뿌옇게 번지는 현상이 전혀 발생하지 않는다.

세계 최초의 39인치 5K2K 게이밍 OLED 패널도 공개된다. LG디스플레이가 세계에서 유일하게 양산하고 있는 39인치 OLED 패널은 영상감독 등 전문가들이 보편적으로 사용하는 해상도인 UHD를 뛰어넘는 초고화질과 21대9 비율에 1500R 곡선 디자인을 더한 커브드 제품으로 최상의 몰입감을 제공한다.

세계 최초의 240㎐ RGB 스트라이프 픽셀 구조 OLED 패널도 한자리에서 만나볼 수 있다. 이 제품은 240㎐ 고주사율로 우수한 게임 성능을 제공할 뿐만 아니라 1인치당 픽셀 수가 160ppi에 달해 정교하고 선명한 그래픽 표현이 가능하다. 또 대중화된 컴퓨터 운영체제에 최적화된 픽셀 구조 덕분에 완벽한 글자 및 색 선명도를 보여준다.

LG디스플레이는 대형 OLED 신기술인 '프라이머리 RGB 탠덤 2.0'을 내년에 출시되는 모든 게이밍 OLED 패널에 적용하겠단 계획도 세웠다.

LG디스플레이는 지난해 세계 최초로 빛의 삼원색(적·녹·청)을 모두 독립된 층으로 쌓은 '프라이머리 RGB 탠덤' 기술을 선보였다. 올해 새롭게 선보이는 '프라이머리 RGB 탠덤 2.0'은 여기에 한 층 더 최적화된 소자를 적용했다. 이를 통해 LG디스플레이 게이밍 OLED 패널은 최고 1,500nit의 최대 휘도를 구현하는 동시에 최고 HDR 트루 블랙 500을 지원하는 완벽한 블랙, 최고 DIC 99.5% 색재현율을 구현할 수 있게 됐다.





이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 "게이머라면 누구나 꿈꾸는 주사율, 해상도, 응답속도 등을 갖춘 완벽한 디스플레이로 LG디스플레이 OLED만의 차별점을 강화하고 세계 시장에서 경쟁력을 높이고 있다"며 "OLED 모니터에 대한 수요가 높아지고 있는 흐름에 맞춰 세계 최고, 최초의 기술들을 앞세워 2026년부터 OLED 모니터 시장을 본격적으로 공략할 계획"이라고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

