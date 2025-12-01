도심 최고층부터 테마파크까지…병오년 새해맞이 카운트다운

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계스퀘어·롯데월드·서울스카이 등 행사

파라다이스·인스파이어 등 복합리조트도 이벤트

공연·불꽃 분수 등 볼거리 풍성

백화점과 호텔, 테마파크 등 주요 업계가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞이하는 카운트다운 행사를 준비했다.

신세계스퀘어 2025 크리스마스영상. 신세계백화점 제공

신세계백화점은 오는 31일 오후 11시 본점 본관 앞을 서울 중구청 주관, '2026 카운트다운 쇼 라이트 나우(LIGHT NOW)' 축제를 기념하는 공간으로 선보여 시민들과 외국인 관광객들을 맞이한다고 28일 밝혔다.

신세계스퀘어는 명동 일대를 빛의 도시로 조성하는 '명동스퀘어' 프로젝트의 1호 초대형 사이니지로서 이번 카운트다운 축제의 중심이 되는 메인 스크린이 된다. 2026 카운트다운 쇼 라이트 나우 무대는 서울중앙우체국 광장과 신세계백화점 본점 본관 앞 분수광장 등 두 곳에서 만나볼 수 있다.

박주형 신세계백화점 대표이사 사장은 "신세계의 헤리티지와 K콘텐츠가 어우러진 신세계스퀘어가 새해 카운트다운 축제의 중심으로 다시 한번 색다른 추억을 선사할 예정"이라며 "다양한 빛의 향연으로 대한민국을 대표하는 명소로 거듭날 것"이라고 말했다.

롯데월드 카운트다운. 롯데월드 제공

서울 송파구에 자리한 테마파크 롯데월드는 31일 오후 10시부터 2026년을 향한 희망찬 빛을 만들어가는 콘셉트의 '2026 라이트 업 카운트다운 파티'를 개최한다. 1부에서는 어드벤처의 시즌별 대표 캐릭터와 연기자들이 함께하는 포토타임을 운영한다. 오후 11시 30분에 시작하는 2부에서는 퍼레이드 코스에서 화려한 빛의 축제 '월드 오브 라이트'가 진행되고, 카운트다운과 함께 자정이 되면 DJ와 댄서들이 함께하는 일렉트로닉 라이브 파티가 열린다.

국내 최고층에서 도심을 한눈에 조망할 수 있는 서울스카이에서도 신년 카운트다운과 해돋이 행사를 진행한다. 31일에는 118층 전망층에서 오후 11시 40분부터 카운트다운 영상이 송출된다. 내년 1월1일에는 해돋이 행사도 진행한다. '일출 패키지' 혹은 '프라이빗 일출 패키지'를 구매하면 당일 오전 6시 30분부터 오전 8시 30분까지 서울스카이를 이용할 수 있다. 패키지 구매 고객에게는 서울스카이 입장권, 고급 떡과 음료, 소원을 직접 적어볼 수 있는 '소원패'와 서울스카이 기념품 등을 증정한다.

파라다이스시티 카운트다운 행사. 파라다이스 제공

인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티는 31일 오후 10시 30분부터 실내 대형광장 '플라자'에서 카운트다운 행사를 진행한다. 팝페라(팝+오페라) 그룹 빅토리아의 오프닝 공연과 뮤지컬 배우 손준호, 김소현 부부의 공연에 이어 자정이 되면 하늘에서 흩날리는 환상적인 연출과 불꽃 분수로 화려함을 더할 예정이다. 파라다이스시티의 라이브 뮤직 라운지 바 '루빅'에서는 31일 오후 11시 20분부터 가수 김태우의 노래를 감상하며 한 해를 마무리하고, 카운트다운 세리머니에도 참여할 수 있다.





인스파이어 엔터테인먼트 리조트의 디지털 엔터테인먼트 거리 '오로라'에 풍선 수천개가 흩날리고 있다. 인스파이어 제공

이 밖에 인스파이어 엔터테인먼트 리조트도 31일 디지털 엔터테인먼트 거리 '오로라'에서 '치얼스 투 2026: 드롭 더 비트 & 벌룬스' 이벤트를 통해 한 해를 마무리한다. 어반자카파의 감성적인 무대와 함께 재즈 바 '겟올라잇 청담' 아티스트의 공연이 진행되며, 자정에는 대형 LED 스크린 카운트다운과 함께 수천 개의 풍선이 떨어지는 벌룬드롭을 선보인다. 숙박권과 브랜드 어메니티 등 경품을 받을 수 있는 럭키드로우 이벤트도 마련된다. 내년 1월1일 자정에는 파티 공간으로 변신한 '르 스페이스(Le Space)'에서 새해맞이 '2026 뉴이어 미드나잇 파티(2026 New Year Midnight Party)'도 열린다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr