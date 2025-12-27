본문 바로가기
태평양 섬나라 '팔라우' 미국 추방 이민자 수용

김현정기자

입력2025.12.27 14:52

750만달러·추가원조 조건
이민자 최대 75명 수용 합의

남태평양의 작은 섬나라 팔라우가 미국이 추방한 이민자를 수용하라는 도널드 트럼프 행정부의 요구를 받아들이기로 결정했다.


25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 전날 팔라우 대통령실은 성명을 통해 트럼프 행정부와 이민자 수용과 관련한 양해각서를 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 팔라우는 미국 망명을 신청한 사람 중 본국으로 송환되기 어려운 제3국 국적자를 최대 75명까지 수용하게 된다. 이에 대한 보상으로 팔라우는 750만달러(약 108억원)와 추가적인 원조를 받게 될 예정이다.

태평양 섬나라 '팔라우' 미국 추방 이민자 수용 팔라우 정부 청사 건물. 로이터연합뉴스
팔라우는 인구가 약 1만8000여명밖에 안 되는 남태평양의 작은 섬나라다. 필리핀에서 동쪽으로 300㎞ 떨어진 곳에 있는 약 350개의 작은 화산섬과 산호초섬으로 이뤄져 있다. 이 나라는 2차세계대전 이후 미국의 신탁통치를 받다 1994년 독립했으며 오랫동안 미국의 가까운 태평양 동맹국 중 하나였다. 독립 이후로 팔라우는 자유연합협정(COFA)을 통해 미국이 군사 접근권을 갖는 등 긴밀한 관계를 유지해왔다.


불법 이민자 단속에 열을 올려온 트럼프 행정부는 추방한 이민자를 파나마, 과테말라 등 중남미 국가로 보내왔으며 아프리카, 아시아, 동유럽 국가 등에도 수용 의사를 타진했다. 팔라우는 지난 7월 미국으로부터 망명 신청 중인 제3국 국민을 수용해달라는 요청을 받고 난색을 드러냈다. 팔라우 추장 회의 등은 난민 정책이나 재정착 제도가 없는 점 등을 들어 이민자 수용에 반대해왔지만, 일각에서는 미국의 지원을 받아온 작은 나라로서는 이를 거절하기는 쉽지 않을 것이라는 분석이 나왔다.


수랭걸 휩스 주니어 팔라우 대통령실은 팔라우가 수용 대상자를 결정할 수 있으며 진행 과정에서 국민과 논의를 지속할 것이라고 밝혔다.

또 범죄혐의로 기소된 적이 없는 사람들이 팔라우에 거주하며 일할 수 있도록 허용해 노동력 부족 문제를 해결하는 데도 도움이 될 것이라고 주장했다. 2021년 취임한 휩스 대통령은 팔라우 내 미국의 군사 영향력을 확대하는 데 협력해 왔다. 대표 사례로 미국의 장거리 레이더 기지 건설 등이 꼽힌다. 대통령실은 750만달러를 지원받는 것과 별개로 미국이 새로운 국립병원 건설과 자연재해 대응력 강화, 공무원 연금제도 붕괴 방지 등을 위해서도 추가적인 지원을 해주기로 했다는 점도 강조했다.


NYT에 따르면 팔라우 국민은 엇갈린 반응을 보인다. 일부는 미국과 지속적인 협력, 연금제도 강화 가능성에 환영하는 입장을 표명했으나, 외국인 유입에 우려를 드러내는 여론도 있다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

