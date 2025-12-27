'디폴트 위기' 일단 피한 中 완커, 7000억대 채무상환 30거래일 유예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국의 대형 부동산업체 완커(Vanke)가 만기가 다가오는 7000억원대 어음의 채무이행 의무를 30거래일간 유예하기로 결정하면서 디폴트(채무불이행) 위기를 일단 피했다.

26일(현지시간) 중국 매일경제신문 등에 따르면, 완커 채권단은 오는 28일 만기가 돌아오는 37억 위안(약 7633억원) 규모 위안화 어음에 대해 채무 이행을 기존 5거래일에서 30거래일로 연장하는 방안을 92.11%의 찬성으로 통과시켰다. 다만 완커가 제시한 '상환 1년 연장안' 등 다른 5개 안건은 90% 이상의 동의율을 얻지 못해 부결됐다.

이번 결정은 지난 15일 만기였던 20억 위안(약 4126억원) 규모 채권에 대해 채권단이 내린 결정과 유사하다. 블룸버그통신은 이번 조치로 완커가 디폴트 위기를 한 차례 더 피하고, 채무 구조조정 등 해결책을 마련할 시간을 확보했다고 평가했다.

다만 완커의 이자부 부채 규모는 3643억 위안(약 75조1000억원)에 달하며, 내년 6월 말까지 상환해야 할 부채만 134억 위안(약 2조7000억원) 수준이다. 일부 채권에는 '연쇄지급불능조항'이 적용돼, 한 채권의 디폴트가 다른 채권으로 연쇄 확산될 가능성이 있다. 특히 완커 이자부 부채의 약 45%는 무담보 상태다.

완커는 자산 규모 약 1600억 달러(약 231조원), 직원 12만5000명 규모의 대형 기업으로, 구조조정을 진행할 경우 중국 역대 최대 수준이 될 수 있다. 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 지난 23일 완커의 장기 신용등급을 '선택적 디폴트'로 하향하며, 채무 상환 유예 연장을 사실상 고통스러운 부채 구조조정으로 평가했다. 피치 역시 24일 신용등급을 'C'에서 '제한적 디폴트'로 낮췄다.

중국 부동산 시장은 최근 몇 년간 침체를 겪으며 헝다(에버그란데), 비구이위안(컨트리가든) 등 대형 업체가 연이어 디폴트에 빠진 바 있다. 국유기업인 선전메트로가 최대 주주인 완커는 이 가운데 살아남은 몇 안 되는 대형 건설사지만, 최근 2년간 재무 상황이 크게 악화했다. 선전메트로가 지난달 자금 지원 조건 강화를 시사하면서 유동성 부담도 커진 상태다.





한편, 부동산 경기 침체를 완화하기 위해 베이징 당국은 최근 주택 구매 요건을 완화하고 대출 이자율 규제를 조정하는 등 주택시장 활성화 대책을 내놓고 있다.





