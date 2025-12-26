산불 대비는 현장에서… 양산시, 산불 진화훈련 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재난은 준비된 만큼만 피해를 줄일 수 있다.

경남 양산시는 26일 상북면 일원에서 산불발생에 대비한 현장중심 산불 진화훈련을 실시했다.

양산시가 산불 대응 역량 강화를 위해 실제 상황을 가정한 진화훈련을 실시했다.. 양산시 제공

이번 훈련은 산불발생 시 신속하고 체계적인 대응능력을 강화하기 위해 실시했다.

훈련에는 산불전문예방진화대 30여명이 참여했으며, 실제 산불이 발생한 상황을 가정해 산불 진화 가용장비를 모두 투입해 실전형으로 진행됐다.

특히 드론을 활용해 산불발생지점과 확산경로를 실시간으로 파악하는 등 대응체계도 점검함으로써 실질적 진화 능력을 배양했다.

훈련은 ▲산불발생 상환전파 ▲초기진화·인력배치 ▲드론을 통한 공중감시 ▲잔불정리·사후점검 순으로 이어졌으며, 단계별 대응 절차를 재점검해 신속한 대응체계를 강화했고 실제 상황에서 초기 골든타임을 확보할 수 있는 실전감각을 키우는 데 주력했다.

시는 현재 산불전문예방진화대, 산불감시원 등 총 149명의 산불 방지인력을 운영하고 있다. 이들은 취약지역 순찰, 불법소각 단속, 위험요소 점검 등 산불예방에 힘을 기울이며 산림보호에 앞장서고 있다.





김철환 산림과장은 "산불은 초기에 총력대응이 필요하고 기상이나 지형 여건이 나쁜 경우 확대 위험성이 높다는 점에 역점을 두고 훈련했다"며 "반복적인 훈련 등을 통해 철저히 산불에 대비해 양산시의 산림이 산불로부터 보호될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

