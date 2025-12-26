본문 바로가기
광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…'50만 자족도시' 완성 사활

이종구기자

입력2025.12.26 18:05

수정2025.12.26 18:15

민생·교통·복지·탄소중립 4대 역량 집중
수도권 최고 '50만 자족도시' 도약 가속
2026년 수도권 핵심 거점도시로 비상
철도 중심 교통망·신성장 동력 확보 주력

경기 광주시가 2026년을 수도권 동남부의 핵심 자족도시로 도약하는 전환점으로 삼고 총 1조5970억원 규모의 예산을 투입해 시정 역량을 집중한다.


광주시는 최근 제321회 광주시의회 정례회를 통해 2026년도 예산안을 확정하고 '민생 안정, 교통 혁신, 복지 구현, 탄소중립'을 골자로 한 중장기 시정 운영 방향을 발표했다. 이번 예산은 전년 대비 약 1277억원(8.7%) 증가한 수치로 경제 불확실성 속에서도 재정 건전성을 유지하며 시민 체감도가 높은 분야에 우선 배분됐다.

광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…‘50만 자족도시’ 완성 사활 2024 세계관악컨퍼런스 개막식. 경기 광주시 제공
위기를 기회로…민선 8기, 도시 역량 증명

민선 8기 출범 직후 광주시는 기록적인 집중호우로 막대한 피해를 입었지만, 신속한 복구와 체계적인 대응으로 도시 회복력을 입증했다. 이후 기초자치단체 최초로 '베트남 주석 국빈 맞이 행사'를 성공적으로 치러내며 국제행사 수행 능력을 갖춘 도시로 평가받았다.


특히, 42만 시민의 염원을 모아 72년 만에 '경기도 종합체육대회' 유치에 성공했고 '2024 WASBE 세계관악컨퍼런스', '2025 대한민국 산림박람회'를 연이어 개최하며 문화·관광·산림 분야에서 전국적인 주목을 받았다. 20만 명 이상이 방문한 산림박람회는 광주시가 보유한 산림자원의 산업적·관광적 가능성을 확인한 계기로 평가된다.


규제 개선 성과도 눈에 띈다. 중앙정부와의 지속적인 협의를 통해 청석공원 파크골프장을 양성화하고 27홀로 확대했으며, 남한산성·퇴촌·남종 스포츠타운 조성을 이끌어내며 30년 이상 이어진 주민 숙원사업을 해결했다. 이는 중첩규제를 극복한 대표적 사례로 꼽힌다.

광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…‘50만 자족도시’ 완성 사활 2025 대한민국 산림박람회. 경기 광주시 제공

2026 경기도종합체육대회…스포츠·경제·ESG 융합 모델

광주시는 2026년 경기도종합체육대회를 단순한 스포츠 행사를 넘어 도시 위상을 높이는 종합 프로젝트로 추진한다. 사격 종목을 제외한 전 종목을 광주시에서 개최해 스포츠 도시의 면모를 널리 알리고, 대회 전반을 ESG 실천 체전으로 운영할 방침이다.


반다비 장애인체육센터를 포함해 총 11개 체육시설 공사를 완료했으며 50m 공인수영장을 갖춘 광주시 G-스타디움과 테니스 돔구장도 완공을 앞두고 있다. 개막식에서는 경기도 31개 시군의 물을 하나로 모으는 '달항아리 성수대' 퍼포먼스를 통해 화합과 상생의 메시지를 전달할 예정이다.


2만명 이상 선수단과 관람객의 방문은 숙박·외식·관광 등 지역경제 전반에 긍정적 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.

광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…‘50만 자족도시’ 완성 사활 2026~2027 경기도종합체육대회 조직위원회 발대식. 경기 광주시 제공

민생경제 회복과 광주형 일자리 정책

2026년 광주시는 민생경제 회복을 최우선 과제로 설정했다. 공공 투자사업과 연계해 지역 내 제품 우선 구매율을 높이고 지역 내 소비 촉진 문화를 확산한다는 전략이다.


소상공인 경영안정 육성자금, 중소기업 경쟁력 강화, 기업 환경 개선, 해외 판로 개척 등 맞춤형 지원 정책도 지속 추진한다. 청년·중장년·노년층을 아우르는 광주형 일자리 정책을 통해 생애주기별 고용 기회를 확대하고, 이동 노동자 복합쉼터·무료 노무상담·노동안전지킴이 사업으로 노동자 권익 보호에도 나선다.


농촌 분야에서는 '농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획'을 수립해 농촌 소멸 위기에 대응한다. 자연채 푸드팜센터는 수도권 소비자가 찾는 직거래 거점으로 자리 잡았으며 향후 로컬푸드 유통의 핵심 기반시설로 육성될 예정이다.

광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…‘50만 자족도시’ 완성 사활 가족친화도시 재인증 인증서 전달식. 경기 광주시 제공

"가까이에서, 꼼꼼하게"…3대가 행복한 복지도시

광주시는 2026년 복지 예산으로 전년 대비 305억원 증가한 5837억원을 편성했다. 의료·요양·돌봄 통합사례 관리를 통해 취약계층을 빈틈없이 보호하고, 두터운 복지안전망을 구축하는 데 초점을 맞췄다.


구 청사 부지에 조성 중인 광주시 복지행정타운은 총 1731억원을 투입해 2026년 2월 준공된다. 이곳에는 장애인·여성·다문화가족·아동·어르신을 아우르는 복지시설이 집적되며 시 최초 장애인복지관과 장애인평생학습관도 함께 문을 연다.


아이바른성장 지원사업 확대, 보육교사 장기근속 수당 인상, 장애아 전문 국공립 어린이집 확충을 통해 공공 보육의 질을 높이고 노인복지관 오포센터 개관과 동부권 노인복지타운 추진으로 어르신 복지 기반도 강화한다.

광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…‘50만 자족도시’ 완성 사활 경강선 연장 철도 사업 제5차 국가철도망 구축계획 반영 공동 건의. 경기 광주시 제공
철도 중심 교통체계…2030 광주 철도 시대 앞당긴다

광주시는 '교통은 도시의 흐름이자 시민의 일상'이라는 기조 아래 철도 중심 교통체계 구축에 속도를 내고 있다. 수서~광주 복선전철은 성남~광주 구간 우선 착공을 이끌어냈고, 잠실~청주 중부권 광역급행철도는 민자 적격성 조사 단계에 들어섰다.


광주형 수요응답형 똑버스는 29대로 확대 운영 중이며 전국 최초로 친환경 중형 저상버스를 도입해 교통약자 이동권을 강화했다. 학생 전용 통학버스 이용률도 크게 증가했다.


성남~장호원 자동차 전용도로 진출입 램프개설, 주요 도로 확·개설 사업과 함께 광주IC 입체교차로, 국도 43·45호선 우회 대체도로 신설을 중앙정부에 적극 건의하며 만성 교통체증 해소에 나서고 있다.

광주시, 2026년 예산 1조5970억 편성…‘50만 자족도시’ 완성 사활 경기민생경제 현장 투어(판교~오포 도시철도 사업). 경기 광주시 제공

자족도시 완성과 탄소중립 미래도시

광주시는 '2030 도시관리계획 재정비'를 통해 50만 자족도시 기반을 구축하고 광주·곤지암 역세권 2단계, 삼동·초월 도시개발사업을 통해 정주환경과 도시 기능을 강화한다.


지속가능한 탄소중립은 미래 세대를 위한 핵심 과제다. 통합 바이오 가스화시설 설치, 생태하천 복원, 광주형 산림 복지 마스터플랜 수립을 통해 녹색산업 도시로의 전환을 추진한다. 탄소중립 목재교육종합센터와 너른골 자연휴양림 조성은 광주시 산림자원의 경쟁력을 상징하는 사업으로 꼽힌다.


광주시는 2026년을 민선 8기 비전이 결실을 맺는 전환점으로 규정하고 있다. 민생 안정과 미래 성장, 균형 있는 도시 발전을 통해 수도권에서 가장 살기 좋은 도시로 도약하겠다는 구상이다. 광주시의 선택과 실행이 어떤 성과로 이어질지 주목된다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

