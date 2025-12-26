[단독] 오세현 아산시장, 성폭력 2차 가해자 정책보좌관 임명 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안희정 사건 피해자 비방 이력에도 핵심 보좌직 발탁… 오세현 시장 "사정상 어렵다"

오세현 아산시장

오세현 충남 아산시장이 안희정 전 충남지사 성폭력 사건의 2차 가해 논란에 연루됐던 인물을 정책보좌관으로 임명한 것으로 드러나 논란이 일고 있다.

성폭력 사건에 대한 정부와 지자체의 공식 원칙과 정면으로 배치되는 인사라는 점에서, 아산시 인사 검증 시스템 전반이 도마 위에 올랐다.

26일 아시아경제 취재를 종합하면, 오 시장은 지난 4월 3일 재선거로 당선된 이후 5월 7일 A씨를 정책보좌관으로 임명했다.

정책보좌관은 정책 홍보와 전략 과제 등을 담당하는 5급 상당의 간부급 보직으로, 시장의 시정 운영을 보좌하는 핵심 직위다.

그러나 A씨는 안 전 지사 성폭력 사건과 관련해 피해자 김지은 씨를 상대로 욕설과 악성 댓글을 반복적으로 게시한 걸로 알려졌다.

안 전지사 성폭력 사건은 대법원 확정 판결을 통해 성폭력 범죄 사실이 인정된 사안으로, 사건 이후 피해자를 향한 비방과 공격은 대표적인 '2차 가해' 사례로 지적됐다.

또 성폭력 사건에서의 2차 가해는 피해자의 회복을 저해하고, 신고와 진상 규명을 위축시키는 또 다른 폭력으로 규정된다.

이에 따라 정부와 지방자치단체는 그동안 각종 지침과 공직자 교육을 통해 성폭력 사건 관련 2차 가해 행위를 엄격히 금지해 왔으며, 성폭력 사건 대응 과정에서 가해·비방 행위에 연루된 인물의 공직 배제 필요성도 지속적으로 제기돼 왔다.

그럼에도 불구하고 오 시장은 시정의 정책 방향과 메시지를 설계하는 핵심 보좌직에 2차 가해 논란에 연루된 A씨를 임명했다.

이로 인해 오 시장이 공직 인사에서 성인지 감수성과 인권 기준을 실제로 적용했는지에 대한 의문이 제기되고 있다.

특히 정책보좌관은 단순한 실무직이 아닌, 시장의 판단과 시정 철학을 대외적으로 드러내는 상징적 자리라는 점에서 논란이 증폭되고 있으며, 공직사회의 성인지 기준을 후퇴시키는 인사라는 지적도 나온다.





이와 관련해 오 시장은 아시아경제의 질의에 문자 메시지로 "사정상 어렵다"며 별도의 입장을 밝히지 않았다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

