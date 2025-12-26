고창군, 지방물가 안정관리 평가서 '최우수기관'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인센티브 특별교부세 4천만원 확보

전북 고창군이 '2025년 지방물가 안정관리 평가'에서 전북 군 단위 가운데 유일하게 최고 등급인 '가등급'을 받아 '최우수 기관'으로 선정돼 재정 인센티브 특별교부세 4,000만원 확보했다.

고창군이 '2025년 지방물가 안정관리 평가'에서 전북 군 단위 가운데 유일하게 최고 등급인 '가등급'을 받아 '최우수 기관'으로 선정됐다. 고창군 제공

26일 군에 따르면 행정안전부가 주관한 이번 평가는 지난해 11월부터 올해 10월까지 지방 공공요금 동결 여부, 착한가격업소 지원, 개인서비스요금 물가상승률, 물가 안정 추진실적 등 3개 항목 9개 지표에 대해 이뤄졌다.

특히 바가지요금 근절 분야 배점이 상향 조정되면서, 고창군은 각 평가 군별 상위 5%에 해당하는 '가등급'을 획득했다.

군은 연초부터 상수도 요금과 쓰레기봉투 가격 등 지방 공공요금을 동결하는 등 군민 생활과 밀접한 공공요금 안정화 정책을 유지해 체감 물가 안정에 힘써왔다.

또 지역축제 및 휴가철 관광지에서 바가지요금 근절을 위해 신고센터를 운영하며 선제적 대응을 펼쳤고, 명절 기간 물가안정 캠페인과 물가 정보 게시를 통해 군민들에게 정확한 가격 정보를 제공해 합리적인 소비를 유도했다.

착한가격업소 인센티브 지원, 업종별 맞춤형 물품 지원, 고창사랑상품권 할인판매 등 다양한 정책을 추진해 높은 평가를 받았으며, 착한가격업소 지정 확대와 이용 활성화 시책을 지속 추진해 정성평가에서도 우수한 성과를 거뒀다.





고창군수는 "물가 안정 관리 최우수기관 선정은 행정뿐 아니라 군민들의 적극적인 협조 덕분에 가능한 성과이다"며 "앞으로도 군민들의 경제적 부담을 덜고 민생 안정과 지역 내수경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

