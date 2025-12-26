젤렌스키, 美 특사와 회동…"진정한 평화 방안 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NYT "러시아가 받아들일 가능성 작아"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 협상 대표단과 "진정한 평화를 앞당길 방법"을 논의했다고 25일(현지시간) 텔레그램 채널을 통해 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 스티브 위트코프 미국 특사, 도널드 트럼프 미 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 러시아·우크라이나 전쟁 종식 방안에 관해 약 1시간 얘기를 나눴다고 말했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. UPI연합뉴스

그는 "정말 좋은 대화였다. 많은 세부 사항과 좋은 아이디어들을 논의했다"며 "진정한 평화를 앞당길 방법에 관해 새로운 아이디어들이 나왔다. 협의 형식, 회담, 그리고 물론 타임라인에 관한 내용이었다"고 밝혔다.

우크라이나 전쟁이 4년 가까이 이어지는 가운데 트럼프 대통령은 전쟁을 종식하기 위한 합의를 추진해왔다. 로이터 통신은 최근 몇 주간 위트코프 특사와 쿠슈너가 주도하는 평화 노력이 서서히 진전을 보인다고 설명했다.

젤렌스키 대통령은 미국과 논의한 내용이라며 20개 조항으로 구성된 우크라이나 측 평화안 초안을 전날 공개했다.

공개 전날 언론 설명회가 열린 이 초안은 미국이 러시아 측과 논의했던 28개 조항 평화안에서 일부 내용을 축소해 역제안한 것이다. 28개 조 평화안에는 우크라이나가 러시아에 영토를 할양하고 우크라이나군의 규모를 제한하도록 요구하는 등 러시아에 유리하다는 지적이 나온 바 있다. 새로운 20개 조 평화안에서는 "도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손 지역에서 본 합의일 기준 병력 배치선은 사실상 접촉선으로 인정된다"는 게 젤렌스키 대통령의 설명이다.

그러나 젤렌스키 대통령은 새로운 20개 조항 평화안 초안에서도 핵심적인 영토 문제가 해결되지 않은 채 남아있다며 가장 민감한 문제들을 해결하기 위해서는 트럼프 대통령과의 면담이 필요하다고 말했다.

백악관은 로이터통신의 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나 측 수석 협상 대표인 루스템 우메로우가 이날 늦게 미국 협상단과 한 차례 더 대화할 계획이라고 밝혔다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 키릴 드미트리예프 특사가 미국에서 가져온 종전안 관련 문서를 러시아가 분석 중이라고 밝혔다.

그러나 뉴욕타임스(NYT)는 러시아가 우크라이나의 종전안을 받아들일 가능성이 작다고 진단했다. 국경선 변경과 서방의 우크라이나 안전보장 등에서 러시아의 입장과 상당한 간극이 있는 데다가 전장에서 주도권을 쥔 러시아가 핵심 요구에서 물러날 이유가 없기 때문이다.

러시아에 거주하는 국제정세 전문가 알렉세이 나우모프는 텔레그램에서 새 종전안에 대해 "(러시아에 대한) 완전한 조롱"이라며 "의도가 분명하다. (우크라이나가) 미국에 '타협안'으로 제시한 다음, 실패하면 러시아 탓으로 돌리려는 것"이라고 지적했다.





다만 전문가들은 러시아가 미국과 원활한 관계를 유지하고 전쟁 책임론을 피하기 위해 평화 협상에 관심을 보인다고 분석한다고 NYT는 전했다.





