4년간 외부 강연료 1000만원 기부 이어온 용인시장

올해 강의료 313만원 기부…시 장학재단에 1000만원 내기도

이 시장 "교양·지식의 나눔 가치를 시민과 다시 나누고 싶어"

이상일 경기도 용인시장은 평소 외부에서 특강 요청을 받으면 틈나는 대로 시간을 쪼개 강단에 선다. 특강 주제도 문학·역사·미술·음악·환경·리더십 등 다양하다. 올해도 기업·병원·대학 등의 요청으로 20여 차례나 특강을 했다.

이상일 용인시장(왼쪽)이 24일 시청 집무실에서 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장에게 올 한해 받은 강의료를 '사랑의열차 이어달리기'에 기부하고 있다. 용인시 제공

이 시장은 올해 외부 특강으로 받은 강의료 313만400원을 24일 '용인시 사랑의 열차 이어달리기 운동'에 기부했다. 대부분 재능기부 형식의 무료 특강이었지만, 그나마 받은 일부 강의료를 지역 사회에 환원한 것이다.

이 시장은 2022년 취임 이후 4년째 강의료 기부를 이어오고 있다. "특강을 통한 교양과 지식의 나눔 가치를 시민과 다시 나누고 싶다"는 취지에서다. 취임 첫해 164만원을 기부한 데 이어 2023년 255만3600원, 지난해에는 267만4400원을 기부했다.

이 시장은 이와 별도로 지난 12일에는 개인 자격으로 지역인재 양성을 위해 용인시장학재단에 1000만원을 기탁하기도 했다.

그는 "평소 문학·역사 인문학과 미술, 음악, 환경, 리더십 등의 분야에 관심을 갖고 틈틈이 공부해 왔다"며 "'배워서 남 주자'는 마음으로 특강 요청을 받으면 지식과 생각을 나누려고 해 왔다"고 했다.

이 시장은 "사랑이란 너와 나의 가슴에 다리를 놓고 온기를 전하는 것"이라며 ""크든 작든 어려운 처지에 계신 분들에게 제 마음속 온기를 전하고자 기부를 이어오고 있다"고 말했다.





'용인시 사랑의 열차 이어달리기 운동'은 시민, 기업, 단체가 함께 참여하는 이웃돕기 모금 사업이다. 이달 1일부터 내년 2월 6일까지를 집중 모금 기간으로 운영하고 있다. 시는 올해 목표를 지난해보다 1억원 증액한 14억원으로 설정하고 사업을 추진 중이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

