하남시, 경기공유학교 협력 '선점'…미래교육 판 바꾸다

하남시-광주하남교육지원청

‘미래교육도시 하남-경기공유학교’ 업무협약 체결

경기 하남시(시장 이현재)는 24일 시청 집무실에서 경기도광주하남교육지원청과 지역 교육 협력을 강화하기 위한 '미래교육도시 하남시-경기공유학교 업무협약'을 체결했다고 25일 밝혔다. 이날 협약식에는 이현재 하남시장을 비롯해 오성애 광주하남교육지원청 교육장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이현재 하남시장과 오성애 광주하남교육지원청 교육장이 지난 24일 '미래교육도시 하남시-경기공유학교 업무협약'을 체결하고 있다. 하남시 제공

하남시는 경기도 시·군 가운데 경기공유학교와의 업무협약을 선제적으로 체결하며 교육을 시정의 최우선 과제로 삼고 교육협력 체계 구축에 발 빠르게 나섰다.

이번 협약은 하남시와 경기도교육청이 지역의 미래인재 양성을 위한 맞춤형 교육 실현을 위해 향후 2년간 하남시 관내 학교 및 학생을 대상으로 교육지원사업과 경기공유학교 정책을 연계·추진하는 내용을 담고 있다.

협약에 따라 하남시는 미래교육협력지구 등 기존 교육지원사업을 기반으로 지역 특성에 맞는 학교 맞춤형 교육 프로그램을 발굴하고 운영을 지원하며, 광주하남교육지원청은 교육지원사업에 대한 자문과 교육공동체 역량 강화 지원을 맡고, 경기공유학교 플랫폼을 통해 지역 교육자원 연계에 협력하게 된다.

이번 협약을 통해 하남시는 도내에서도 교육협력 정책을 신속하게 실행에 옮기는 도시로서, 미래교육도시로의 행보를 한층 분명히 했다.

현재 하남시는 관내 초·중·고등학생을 대상으로 ▲학교특색사업 ▲고교특성화사업 ▲대학교 캠퍼스 투어 및 기업 체험 ▲마을체험학교 운영 등 다양한 미래교육협력지구 사업을 광주하남교육지원청과 협력해 추진하고 있다.

하남시와 광주하남교육지원청은 협약 체결 이후 교육 분야 협력을 위한 세부 지원사업과 예산 규모를 실무 부속합의를 통해 확정하고, 지역 여건에 맞는 교육협력 모델을 본격 추진할 계획이다.





이현재 하남시장은 "하남시는 광주하남교육지원청과의 긴밀한 협력을 바탕으로 인성과 역량을 겸비한 미래인재 양성을 위한 교육 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "이번 업무협약이 지역 교육의 질적 성장을 이끄는 계기가 돼 하남시가 경기도를 대표하는 선진 교육도시로 한 단계 더 도약하는 전환점이 되기를 기대한다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

