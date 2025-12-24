기장군 정관읍, 승격 10주년 홍보영상·소책자 제작 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민참여예산으로 지역 가치·매력 집대성

기장군 정관읍행정복지센터(읍장 송영종)는 정관읍주민자치위원회(위원장 송교옥)와 함께 '정관읍 홍보영상'과 '정관지 소책자(알재정관)' 제작을 완료했다고 24일 전했다.

이 사업은 정관읍 승격 10주년을 기념해 추진된 2025년도 주민참여예산 사업의 하나로, 지난 10년간 정관읍의 성장과 변화 과정을 기록하고 지역의 숨은 명소와 문화자원을 널리 알리기 위해 마련됐다.

'정관읍 홍보영상'은 부산시 기초지자체 최초로 조성된 지방정원인 좌광천을 비롯해 기장 8경 중 하나인 소학대, 병산저수지, 소두방공원 등 정관 지역의 수려한 자연경관과 주요 시설을 드론 촬영으로 생동감 있게 담아냈다. 특히 젊고 활기찬 신도시의 이미지와 전통이 조화를 이루는 정관만의 매력을 감각적인 연출로 표현해, 향후 지역 홍보를 위한 핵심 콘텐츠로 활용될 예정이다. 이 영상은 지난 10월 17일 정관 중앙공원에서 열린 '정관읍 승격 10주년 기념식'에서 처음 공개돼 주민들의 큰 관심을 받았다.

함께 제작된 '정관지 소책자'는 2015년 발간된 기존 '정관지'의 방대한 내용을 핵심 위주로 재구성해 누구나 쉽게 읽을 수 있도록 제작됐다. '알면 알수록 재밌고 유익한 정관 이야기'라는 의미를 담아 '알재정관'으로 명명된 이 소책자에는 ▲정관의 역사 ▲정관의 명소 ▲정관의 기록·문학 및 구비설화 ▲사진으로 보는 정관 등 다양한 정보가 알차게 수록됐다. 소책자는 정관읍행정복지센터에서 열람할 수 있으며, 향후 학교 등 주요 공공시설에도 배포될 예정이다.





AD

송교옥 정관읍 주민자치위원장은 "주민참여예산 사업으로 제작된 이번 홍보물이 정관읍의 가치를 다시 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "살기 좋은 정관, 누구나 찾고 싶은 정관을 만들기 위해 주민들과 함께 노력하겠다"고 말했다.

기장군 정관읍이 승격 10주년 홍보영상·소책자 제작을 완료하고 기념촬영하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>