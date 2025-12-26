응할 때까지…'고래잇 페스타' 대폭 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 3~4일에서 7일로 확대해

행사 대상 품목 30% ↑

이마트·이마트에브리데이·노브랜드 총출동

이마트가 새로운 '고래잇 캠페인' 슬로건을 공개하고, 내년 더욱 강력해진 '고래잇 페스타'로 고객 혜택 확대에 나선다고 26일 밝혔다.

새로운 슬로건은 '고객이 응(÷)할 때까지 혜택을 나누겠습니다. 이마트는 갈수록 고래잇'으로 올해 고래잇이 고객이 '응할 때 까지'가격을 다양한 방식으로 가격을 내리고 고객에게 다가가는데 집중했다면, 26년에는 혜택을 더욱 크게 나누겠다는 의미다.

이마트는 올해 고래잇 캠페인을 처음 선보이며 파격가를 앞세운 대형 행사 '고래잇 페스타'를 진행한 바 있다. 그 결과 행사 기간 매출은 전년 동기 대비 최대 82% 증가하고 한우 43억원, 삼겹살 27억원, 딸기 20억원 등 행사마다 역대 매출을 기록했다. 이를 바탕으로 내년에는 행사 기간과 상품, 채널까지 판을 키워 고객 혜택을 확대한다는 계획이다.

먼저 행사 규모는 기존 주말 중심 3~4일간 운영하던 행사를 7일로 확대한다. 행사 대상 품목도 30% 이상 늘린다. 행사 채널도 확대한다. 전국 이마트 매장을 비롯해 전국 이마트에브리데이, 노브랜드 전문점까지 확대 운영하고 각 채널별 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다.

'고래잇템'도 한층 강화한다. 고래잇 페스타에만 구매할 수 있는 차별화 상품인 고래잇템은 시즌별 제철 신선식품을 비롯해 밥상 필수 먹거리, 생활용품, 가전 등 고객 선호도가 높은 품목을 중심으로 구성한다.





고래잇 페스타의 2026년 첫 번째 행사는 오는 1월 1일 새해와 함께 시작된다. 민물장어, 반값 후라이드 치킨, 삼겹살, 딸기 등 상품을 중심으로 할인 혜택을 선보일 예정이다.





