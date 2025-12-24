현대위아 임직원 월급 1% 모아…복지시설에 '드림카' 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2013년 이후 190대 지원

현대위아는 경상남도 창원특례시 진해장애인평생학교 등 복지기관 10곳에 '현대위아 드림카'를 기증했다고 24일 밝혔다. 2013년부터 전국 복지기관에 전달한 차량은 총 190대에 달한다.

현대위아는 임직원들이 월급의 1%를 모으는 사회공헌 프로그램 '1% 기적'을 통해 모은 기금과 회사 출연금을 합한 5억원으로 차량을 마련했다. 현대위아는 이 기금을 활용해 드림카를 비롯한 다양한 방법으로 지역의 어려운 이웃을 돕는데 사용하고 있다.

차량을 기증받은 통영시종합사회복지관은 욕지도, 한산도 등 인근 섬 주민들에게 세탁 서비스를 제공하고 있다. 하지만 세탁 차량이 노후하여 잦은 고장이 발생해 서비스를 제공하는 데에 어려움을 겪고 있었다. 현대위아는 현대자동차의 2.5t 트럭인 마이티를 세탁 차량으로 개조해 복지관에 전달했다. 이 차량에는 드럼 세탁기 4대를 탑재해 한 번에 약 100kg의 세탁물을 세탁할 수 있다.

또 중증장애인 교육 복지시설 진해장애인 평생학교에는 현대차 스타리아 차량을 전달했다. 이 학교는 차량이 부족해 외부 교육이나 현장학습에 어려움을 겪던 곳이다. 산불·폭우 피해 가정 아동을 위한 자연지역아동센터에는 농촌지역 아이들이 안전하게 통학할 수 있도록 통학 전용 차량인 스타리아 킨더를 선물했다.





현대위아 관계자는 "임직원들의 따뜻한 마음이 모여 이웃들에게 특별한 크리스마스 선물을 드린 것 같아 보람차다"며 "다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며 사회적 책임을 다하는 기업으로 노력하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

