동문건설, 덕수연립 가로주택 정비사업 '염창역 동문 디이스트' 준공

공공 참여로 조합 설립 후 준공까지 5년 소요

청기와훼미리·남양주 진주아파트 재건축 등 수주

동문건설이 시공한 서울 강서구 염창동 덕수연립 가로주택 정비사업으로 준공한 '염창역 동문 디 이스트'를 준공하고 최근 입주를 시작했다고 23일 밝혔다.

동문건설이 시공을 맡은 덕수연립 가로주택 정비사업이 ‘염창역 동문 디 이스트’로 탈바꿈하고 입주를 시작했다. 이 단지는 LH 참여형 가로주택정비사업 서울 첫 준공사례다. 동문건설 제공

이번 사업은 한국토지주택공사(LH) 참여형 가로주택 정비사업으로, 서울 도심에서 공공과 민간이 협력해 단기간에 주거환경을 개선한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

염창역 동문 디 이스트는 LH가 참여해 재원 조달과 감정평가, 건설관리 등에서 투명성과 안정성을 확보하고 사업 기간을 획기적으로 단축했다. 기존 재개발·재건축이 통상적으로 15년 이상 소요되는 것과 달리 조합 설립부터 준공까지 불과 5년 만에 마무리됐다.

동문건설은 LH 참여형 가로주택 정비사업인 서울 금천구 '청기와훼미리'를 수주했다. 청기와훼미리맨션은 현재 131가구에서 정비사업 후 총 283가구, 지하 4층, 지상 최고 20층 규모의 아파트 단지로 탈바꿈하게 된다. 이곳은 서울시의 '모아주택 디자인혁신 가이드라인'을 적용해 저층 개방, 입면 특화 등 창의적이고 특색 있는 외관을 갖출 예정이다. 2026년 하반기 착공을 앞두고 있다.

동문건설은 안산신길2 A-6블록 공공주택건설사업도 수주했다. 한국토지주택공사(LH)가 발주한 안산신길2 A-6블록 공공주택건설사업자 공모에서 시설공사를 수주했다. 지하 2층, 지상 20층 378가구 건립되며 사업비는 850억 원이다. 2026년 5월 착공해 2028년 10월 준공 예정이다.

지난 8월에는 남양주 진주아파트 주택재건축정비사업을 수주했다. 재건축 후 지하 3층, 지상 29층 높이의 총 1843가구로 조성된다. 사업시행변경인가, 관리처분계획변경 수립 등의 절차를 거쳐 2026년 착공을 목표로 일정을 추진 중이다.





동문건설은 "주민과의 소통을 강화하고, 친환경 설계와 최신 시공 기술을 접목해 미래형 주거단지를 선보일 계획이며, 41년간 국내 주거문화를 선도한 만큼 앞으로도 안정성과 품질을 최우선으로 삼아 지속적인 주거단지 공급을 이어갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

