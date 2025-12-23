남원시 '반다비 체육센터' 문열어

68억 투입…250평 규모
전북 남원시가 23일 장애인과 비장애인이 함께하는 '반다비 체육센터'가 문을 열었다.
23일 시에 따르면 반다비 체육센터는 장애인과 비장애인이 차별 없이 체육활동을 즐길 수 있는 통합형 생활체육 공간이며 이번 개관식에는 남원시 장애인체육회 관계자를 비롯한 장애인단체와 많은 체육인들이 참석했다.
시는 지난 2023년 문체부에서 주관하는 '생활밀착형 국민체육센터 공모'에 선정, 총 68억원의 사업비를 투입해 반다비 체육센터 조성사업을 시행했다.
주요 도입시설로는 1층에 배드민턴과 탁구 등이 가능한 250평 규모의 다목적 체육관과 2층에는 쇼다운실, 시각 탁구실, 당구장, 헬스장, 가상현실 스포츠실 등을 조성했다.
또 각종 행사, 대회 개최 시에 문제가 됐던 주차장 부족을 해결하기 위해, 109대에서 66대가 추가된 175대의 주차 공간을 확보했다.
반다비 체육센터의 개관으로 장애인 체육인들이 보다 안정적이고 전문적인 환경에서 훈련할 수 있는 기반이 마련됨으로써 남원의 장애인체육이 한층 더 활성화되는 계기가 될 것으로 기대된다.
시 관계자는 "반다비 체육센터에서 장애인과 비장애인이 함께 어울려 더 큰 꿈과 성취를 만들어 갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
