남원시 '반다비 체육센터' 문열어

68억 투입…250평 규모

전북 남원시가 23일 장애인과 비장애인이 함께하는 '반다비 체육센터'가 문을 열었다.

23일 시에 따르면 반다비 체육센터는 장애인과 비장애인이 차별 없이 체육활동을 즐길 수 있는 통합형 생활체육 공간이며 이번 개관식에는 남원시 장애인체육회 관계자를 비롯한 장애인단체와 많은 체육인들이 참석했다.

남원시가 23일 장애인과 비장애인이 함께하는 '반다비 체육센터'가 문을 열었다. 남원시 제공

시는 지난 2023년 문체부에서 주관하는 '생활밀착형 국민체육센터 공모'에 선정, 총 68억원의 사업비를 투입해 반다비 체육센터 조성사업을 시행했다.

주요 도입시설로는 1층에 배드민턴과 탁구 등이 가능한 250평 규모의 다목적 체육관과 2층에는 쇼다운실, 시각 탁구실, 당구장, 헬스장, 가상현실 스포츠실 등을 조성했다.

또 각종 행사, 대회 개최 시에 문제가 됐던 주차장 부족을 해결하기 위해, 109대에서 66대가 추가된 175대의 주차 공간을 확보했다.

반다비 체육센터의 개관으로 장애인 체육인들이 보다 안정적이고 전문적인 환경에서 훈련할 수 있는 기반이 마련됨으로써 남원의 장애인체육이 한층 더 활성화되는 계기가 될 것으로 기대된다.





시 관계자는 "반다비 체육센터에서 장애인과 비장애인이 함께 어울려 더 큰 꿈과 성취를 만들어 갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





