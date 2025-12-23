크리스마스 앞둔 광주·전남, 비·눈 지나 한파 온다

24일까지 비 5~20㎜…밤사이 빙판길 주의
성탄절 서해안 눈, 26일 아침 영하 9도까지
해상 강풍 가능성…주말부터 기온 회복 전망
크리스마스 연휴를 앞두고 광주·전남에 비와 눈 소식이 잇따른 뒤 강추위가 찾아올 전망이다. 성탄절을 전후해 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 빙판길과 한파에 대한 주의가 요구된다.
23일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후부터 크리스마스이브인 24일 오전까지 광주·전남에는 5~20㎜의 비가 내리겠다. 비는 24일 낮부터 차차 그치겠지만, 밤사이 기온이 떨어지면서 일부 지역에서는 도로 살얼음이나 빙판길이 나타날 가능성이 있다.
성탄절인 25일에는 찬 공기가 남하하면서 추위가 시작된다. 아침 최저기온은 영하 3도에서 3도, 낮 최고기온은 3~7도로 예보됐다. 오후부터는 전남 서해안을 중심으로 눈이 내릴 것으로 보인다.
눈은 이날 오후 3시 이후 무안·함평·영광·목포·영암 등 전남 서해안 인근 지역에 내리기 시작해 26일 오전까지 이어지겠다. 예상 적설량은 1㎝ 내외로 많지 않겠으나, 일부 지역에서는 진눈깨비 형태로 내릴 가능성도 있다.
26일에는 올겨울 들어 가장 추운 날씨가 예상된다. 아침 기온은 영하 9도에서 영하 3도, 낮 기온은 영하 1도에서 3도로 평년보다 3~6도가량 낮겠다. 전남 서해안에는 1~3㎝의 눈이 추가로 예보돼 있다.
이 기간 해상에는 풍랑과 강풍 특보가 발효될 가능성도 있다. 다만 주말부터는 기온이 점차 오르며 평년 수준을 회복할 것으로 전망된다.
지금 뜨는 뉴스
광주지방기상청 관계자는 "상층의 찬 공기가 더 강해질 경우 내륙으로 눈 구역이 확대되고 적설량이 늘어날 수 있다"며 "기온 변화와 눈·비 예보를 수시로 확인해 달라"고 당부했다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>