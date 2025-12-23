데이식스 '예뻤어' 뮤직비디오 1억뷰 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DAY6 '예뻤어' 뮤직비디오 1억 뷰 돌파 축전 이미지. JYP엔터테인먼트 제공

데이식스(DAY6)가 '예뻤어' 뮤직비디오로 그룹 첫 유튜브 조회 수 1억뷰를 달성했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 23일 밝혔다.

2017년 2월6일 발매된 데이식스 앨범 '에브리 데이식스 페브러리'(Every DAY6 February)의 타이틀곡 '예뻤어'는 매달 신곡을 발표했던 '에브리 데이식스'(Every DAY6) 프로젝트 곡이다. 지나간 인연을 회상하며 모든 순간이 아름다웠다고 노래하는 서정적인 가사로 인기를 얻었다.

이 곡은 국내 음원 사이트 멜론의 2024년 연간 차트 7위에 올랐으며, 2024년 1월부터 현재까지 멜론 톱 100 차트에 올라 있다.

올해 데뷔 10주년을 맞이한 데이식스는 지난 5월7일 디지털 싱글 '메이비 투모로우'(Maybe Tomorrow)를 시작으로 9월5일 정규 4집 '더 데케이드'(The DECADE), 12월15일 크리스마스 스페셜 싱글 '러빙 더 크리스마스'(Lovin' the Christmas)를 잇달아 발매했다.





데이식스는 최근 서울 콘서트를 마쳤으며, 내년 1월17~18일 홍콩을 시작으로 24일 마닐라, 31일 쿠알라룸푸르 등에서 '데이식스 10주년 기념 투어를 이어갈 계획이다.





