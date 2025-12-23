임실군, 기초생활보장 사업 평가서 '우수 지자체'

3년 연속 보건복지부 장관 표창 수상
전북 임실군이 2025년 기초생활보장 사업 우수 지자체에 선정돼 3년 연속 보건복지부 장관 표창을 받았다.
정부는 일선 보장기관을 격려하고 적극적인 사업 추진 의식을 고취하고자 229개 자치단체 중 기초생활보장 사업 실적이 우수한 23개 지자체를 우수 지자체로 선정했으며, 임실군은 2023년과 2024년도에 이어 3년 연속 수상했다.
군은 군민의 약 12%인 1,756가구를 기초수급자로 관리·지원하고 있으며, 위기 가구는 긴급복지지원을 통해 생계비 및 의료비를 신속하게 지원하고 있다.
이는 군과 읍·면은 물론 협의체, 복지이장, 명예사회복지공무원 등 민관이 유기적으로 협력해 어려운 이웃을 찾아 지원한 결과이다.
심민 군수는 "민관이 하나가 돼 군민의 일상생활 및 경제적 어려움을 해소하고 복지 향상에 크게 기여한 공로를 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 군민들 생활에 어려움이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
