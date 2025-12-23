농협은행, 집행간부 업무분장…소비자보호·생산적 금융 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융소비자보호부문장에 박장순 부행장

엄을용 부행장, 기업금융 부행장 2년차

NH농협은행이 16명의 부행장에 대한 업무분장을 실시했다고 23일 밝혔다. 농협은행은 전체 부행장 중 절반이 넘는 9명을 교체하며, '실효성 있는 고객 보호'와 '현장 밀착형 기업 지원'을 강조했다.

금융소비자보호부문은 박장순 부행장이 맡는다. 그는 영업점 현장경험과 감사부서의 실무 경력을 골고루 갖춰 소비자보호 기조 강화 속에서 고객 불편을 선제적으로 해소하고 제도적 안전망을 구축하는 데 큰 힘이 될 것으로 기대된다고 농협은행은 설명했다.

엄을용 부행장은 기업금융부문을 2년 연속 맡게 됐다. 농협은행은 "엄 부행장은 풍부한 영업점 경험을 갖춘 현장 전문가로 생산적 금융 기조에 맞춰 신속한 의사결정과 전문성을 바탕으로 중소·중견기업 지원에 박차를 가할 것"이라고 강조했다.





농협은행은 이번 업무분장을 통해 "소비자 보호와 생산적 금융을 양 축으로 금융의 사회적 책임을 강화하고 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.

