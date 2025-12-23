'자원안보 일원화·제조업 AI 대전환' 강화…대대적인 조직 재정비 나선 산업부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무회의서 '산업통상부 직제 일부 개정령안' 의결

2013년 舊산업통상자원부 출범 후 최대폭 조직개편

'산업자원안보실'·'산업인공지능정책관' 신설

대미통상 기능 강화 '한미통상협력과'도 신설

산업통상부가 산업자원안보실을 신설해 부내 분산된 자원 안보관련 기능을 일원화하고, 제조업 인공지능(AI) 대전환 정책을 전담하는 '산업인공지능정책관'을 신설하는 등 대대적 조직개편을 단행했다.

산업부는 이 같은 내용을 골자로 한 '산업통상부 직제 일부 개정령안'이 23일 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.

산업부 관계자는 "2013년 구(舊)산업통상자원부 출범 이후 최대 폭의 조직개편"이라며 "오는 30일자로 산업자원안보실 및 산업인공지능정책관 등 1실·1관과 산업AI정책·화학산업·첨단민군협력·한미통상협력 등 4개과 신설을 통해 36명을 증원한다"고 설명했다.

우선 산업부 내 분산돼 있던 자원산업(차관직속)과 산업공급망(산업정책실), 무역안보(무역투자실) 등 경제·산업 안보 기능을 통합 관리하는 산업자원안보실을 신설한다. 산업자원안보실장은 미·중 기술패권 경쟁에 따른 희토류 수출통제 등 글로벌 공급망의 불확실성에 대응해 산업부 내 경제안보 정책을 총괄·조정하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.

제조업 인공지능 대전환(M.AX) 기능 보강을 위해선 관련 정책을 전담하는 산업인공지능정책관(국장)을 새로 만든다. 산업인공지능정책관에는 과(課) 단위 조직인 산업인공지능정책과와 제조인공지능전환협력과(자율기구)를 신설하고, 기존의 기계로봇제조정책과와 바이오융합산업과에 인공지능 기능을 융합한 인공지능기계로봇과와 인공지능바이오융합과로 재배치하는 등 제조업 AI 대전환(M.AX) 기능을 대폭 강화한다.

이와 함께 한미 관세협상 이후 양국 간 산업협력 등 대미통상 기능 강화를 위한 한미통상협력과를 신설한다. 첨단민군협력과는 정규직제화해 방산수출 및 방산 소재·부품·장비 생태계 강화를 안정적으로 지원하기로 했다. 또 석유화학 위기 극복을 위해 기존의 화학산업팀을 화학산업과로 확대 개편한다. 에너지 기능 분리에 대응한 산업과 에너지의 연계 강화를 위해선 산업정책관에 산업에너지협력과(자율기구)를 신설하고, 자원산업정책관에 자원안전팀을 신설해 안전 기능을 보강한다.

산업부는 정책시너지 극대화를 위한 조직 재정비도 실시했다. 기존 산업기반실에 있던 지역경제정책관과 중견기업정책관을 선임실인 산업정책실로 이관했다. 산업정책과 지역·중견기업 정책 간 연계를 강화해 지역 성장과 기업활력 제고에 모든 정책역량을 집중할 계획이다.

산업기반실은 산업성장실로 개편한다. 산업성장실에는 신설되는 산업인공지능정책관을 배치하고, 첨단산업정책관을 이관·배치함으로써 인공지능 대전환과 반도체 등 첨단산업 경쟁력 강화, 산업혁신 인프라 구축 등을 뒷받침해 나갈 예정이다. 특히 산업현장에서 기업성장을 가로막는 규제를 혁파하기 위해 분산된 규제 기능(규제개혁+규제샌드박스 등)을 통합한 산업규제혁신과를 처음으로 운영하기로 했다.





김정관 산업부 장관은 "새롭게 정비된 조직 역량을 바탕으로 지역성장과 기업활력 등 핵심 국정과제를 성공적으로 이행할 것"이라며 "글로벌 경쟁 속에서 우리 산업과 기업이 우위를 점할 수 있도록 산업부가 선도적인 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

