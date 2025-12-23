"산타가 찾아왔어요"…광양제철소, 다문화가정에 크리스마스 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프렌즈 재능봉사단, 손수 만든 케이크 전달

생활용품·오케스트라 연주회 등 나눔문화 실천



포스코 광양제철소(소장 고재윤) 산하 프렌즈 재능봉사단이 크리스마스를 앞둔 지난 21일, 지역 내 다문화가정 아이들을 위해 준비한 크리스마스 케이크를 전달하며 따뜻한 사랑을 전했다.

프렌즈 봉사단원들은 크리스마스를 맞이할 아이들이 가족과 함께하는 따뜻한 연말을 보내며 행복한 웃음을 짓길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 기획했다.

광양제철소 프렌즈봉사단이 크리스마스를 맞아 다문화가정에 선물을 전달했다. 광양제철소 제공

추운 날씨에도 불구하고 아이들을 위한 달콤한 선물을 준비하고자 이날 광양시 가족센터에 모인 20여명의 프렌즈 봉사단원들과 다문화가정 25명은 딸기와 귤 등 각양각색의 과일과 크림을 채우며 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 케이크를 제작했다.

광양제철소 프렌즈 재능봉사단원들은 산타 복장을 하고 일일 산타로 변신해 직접 만든 크리스마스 케이크를 지역 다문화가정 50가구를 방문하며 배송에 나섰다. 봉사단원들로부터 케이크를 전달받은 아이들의 얼굴에 웃음이 활짝 꽃피었다.

케이크를 전달받은 한 아이는 "이렇게 깜짝 선물을 전해주어 진짜 산타가 나타난 것 같다"며, "덕분에 올해도 너무나 행복한 크리스마스를 보낼 수 있을 것 같다"고 전했다.

최창록 프렌즈 재능봉사단장은 "우리 봉사단원들과 다문화가정이 손수 제작한 케이크로 크리스마스를 앞둔 아이들에게 행복을 선물할 수 있어 뿌듯하다"며, "아이들이 가족과 함께 따뜻한 사랑이 가득한 연휴를 보냈으면 하는 바람이다"고 말했다.





한편, 광양제철소는 연말을 앞두고 ▲연말 맞이 이불 및 김장김치 전달 ▲백미 2,000kg 기부 및 생활용품 키트 전달과 함께 ▲포에버 윈드 오케스트라 정기연주회 개최 등 각종 행사를 잇따라 개최하며 지역사회와 상생·공존하기 위해 발 벗고 나서고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

