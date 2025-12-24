[2026 정시]인하대, 전공선택권 강화…총 1339명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단분야 학과 신설

무전공 선발 인원 확대

인하대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원 4054명 중 33%인 1339명을 선발한다. 특히 미래사회에 필요한 역량을 갖춘 창의융합형 인재 양성을 위해 올해에도 무전공 선발 인원을 확대하고, 첨단분야 학과를 신설해 전공선택권을 강화했다.

먼저 인하대는 지난해 도입한 전공자율선택제 선발 인원을 확대해 프런티어창의대학 내 자유전공융합학부와 단과대학별 5개 융합학부에서 정시모집으로 총 544명을 뽑는다. 자유전공융합학부는 가군에서 인문계열 102명, 자연계열 154명을 선발한다. 단과대학별 융합학부는 가군에서 자연과학융합학부 36명, 사회과학융합학부 42명, 인문융합학부 34명을 선발하고, 나군에서 공학융합학부 131명, 경영융합학부 45명을 각각 선발한다. 올해 신설한 모집단위인 바이오식품공학과는 선발인원 22명 중 나군에서 9명을 뽑는다.

2026학년도 인하대 정시모집의 주요 변경사항은 군배치 이동이다. 가장 많은 인원을 선발하는 자유전공융합학부는 가군, 공학융학부는 나군에 배치했다.

정시모집 선발전형은 수능(일반), 특성화고교졸업자, 농어촌, 실기·실적 전형이 있다. 수능(일반), 특성화고교졸업자, 농어촌 전형은 수능 성적 100%로 선발한다. 농어촌 전형은 수시 이월 인원이 있을 때만 선발한다. 실기·실적 전형은 수능과 실기고사 성적을 반영한다.

수능성적의 영역별 반영 방법을 보면 국어·수학은 표준점수, 영어·한국사는 등급별 자체환산점수, 탐구영역(사회·과학)은 2개 과목 백분위를 활용한 자체변환 표준점수를 활용한다. 영어영역의 자체 등급별 환산점수는 1등급과 3등급 간 환산점수 차이를 줄여 수험생의 부담을 완화했다. 한국사는 등급별 감점 방식으로 반영된다. 탐구영역은 변환 표준점수를 통합 산출해 과목 간 유불리를 줄였다. 탐구영역 자체변환 표준점수는 수능성적 발표 후 입학처 홈페이지에 공지된다.





2026학년도 정시모집에는 학교생활기록부에 학교폭력 조치사항이 기재된 경우 취득한 환산점수에서 학교폭력 조치사항에 따라 감점 기준이 적용된다. 학교생활기록부에 학교폭력 조치사항이 기재된 지원자는 원서접수 시 '학교폭력 조치사항 있음'에 체크해야 한다.

신동훈 인하대 입학처장





김영원 기자

