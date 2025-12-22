마산합포구 유튜브 '합포유' 구독자 1000명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정은 쉽게, 소통은 가깝게

구민과 소통창구로 자리매김



경남 창원특례시 마산합포구는 공식 유튜브 채널 '합포유'가 구독자 1000명을 돌파하며 구민과 소통하는 대표 채널로 자리매김했다고 밝혔다.

'합포유'는 복잡하고 딱딱하게 느껴질 수 있는 행정 정보와 관광지 등을 이해하기 쉬운 영상으로 전달하며, 구민의 일상에 도움이 되는 소식 중심으로 운영해 왔다.

이를 통해 '찾아보는 행정'에서 '보고 이해하는 행정'으로의 전환을 이끌었다는 평가다.

합포구는 이번 성과를 계기로 현장 중심 콘텐츠와 참여형 영상 비중을 확대해, 구민의 삶과 밀접한 이야기를 보다 생생하게 전달할 계획이다.





서호관 마산합포구청장은 "구독자 수보다 더 의미 있는 것은 구민의 선택과 참여"라며 "앞으로도 부담 없이 찾아와 볼 수 있는, 신뢰받는 채널로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

