방세환 시장 “교통·도로 현안, 한계 숨기지 않고 끝까지 대안 찾을 것”

광주시, '제5회 찾아가는 시정 현안 토크콘서트' 개최

경기 광주시는 지난 19일 퇴촌·남종주민자치센터에서 퇴촌면·남종면·남한산성면 주민 150여 명이 참석한 가운데 '제5회 찾아가는 시정 현안 토크콘서트'를 개최했다.

방세환 광주시장이 지난 19일 퇴촌·남종주민자치센터에서 퇴촌면·남종면·남한산성면 주민 150여 명이 참석한 가운데 '제5회 찾아가는 시정 현안 토크콘서트'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 토크콘서트는 사전 누리 소통망 및 온라인을 통해 접수된 질문과 현장 즉석 질문을 병행하는 토크쇼 형식으로 진행됐으며 교통 여건 개선, 농어촌도로 및 주요 도로망 개설, 마을 생활 기반시설 정비 등 주민 생활과 직결된 현안을 중심으로 질의응답이 이어졌다.

특히, 교통과 도로, 생활 안전 분야에 대한 주민들의 질문에 대해 방세환 시장은 "교통과 도로 문제는 시민의 일상과 가장 밀접한 분야인 만큼 구조와 한계를 숨기지 않고 설명드리는 것이 행정의 책임"이라며 "당장 해결이 어려운 사안이라도 대안과 가능성을 놓고 끝까지 검토하겠다"고 밝혔다.

또한, 농어촌도로 및 주요 도로망 개설 요청에 대해서는 "도로는 단순한 이동 수단을 넘어 지역을 살리는 기반"이라며 "지형 여건과 예산 등 현실적인 제약이 있지만, 터널 공법이나 공공기여 등 다양한 방안을 열어두고 가장 빠른 해법을 찾겠다"고 말했다.

행사에 참석한 주민들은 "생활 속에서 답답했던 문제를 직접 묻고 행정 절차와 한계를 솔직하게 설명해줘 신뢰가 생겼다", "형식적인 설명회가 아니라 실제 이야기를 나눌 수 있는 자리였다"고 평가했다.

방 시장은 "오늘이 권역별로 진행해 온 찾아가는 시정현안 토크콘서트의 마지막 일정"이라며 "그동안 현장에서 나온 의견들은 시정 전반을 점검하는 중요한 기준이 됐다. 시민 여러분의 소중한 의견을 정책과 사업으로 어떻게 연결할 것인지 지속적으로 고민해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 광주시는 2025년 2월 제1회를 시작으로 이번 제5회까지 권역별 순회 방식으로 총 5회의 찾아가는 시정 현안 토크콘서트를 운영했다. 이 기간 동안 사전 질의 328건과 현장 질의 52건 등 총 380건의 주민 의견을 직접 수렴했으며 교통·도로·생활 기반시설·복지·안전 등 지역별 주요 현안을 시민 앞에서 공유하고 설명하는 현장 소통 중심으로 진행했다. 광주시는 앞으로도 토크콘서트를 통해 수렴된 의견을 시정에 지속적으로 반영해 나갈 방침이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

