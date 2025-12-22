본문 바로가기
박준영 을지재단 회장, 을지부대 방문 성금 2500만원 기탁

이종구기자

입력2025.12.22 11:42

누적 3억7500만원

박준영 을지재단 회장이 국가 안보를 위해 묵묵히 헌신해 온 국군 장병들에게 감사의 뜻을 전하며, 또다시 사재로 방위성금을 기탁했다.

박준영 을지재단 회장, 을지부대 방문 성금 2500만원 기탁 박준영 을지재단 회장(사진 앞줄 왼쪽 네 번째)이 지난 1월 23일 강원도 인제군 육군 12사단 을지부대를 찾아 을지 스타트 상 앞에서 조우제 사단장에게 방위성금 증서를 전달하고 있다. 을지재단 제공
22일 을지재단에 따르면 박 회장은 지난 19일 강원도 인제군 육군 제12사단 을지부대를 방문해 방위성금 2500만원을 전달했다.


이번 성금은 국토방위 최일선에서 임무를 수행하는 장병들의 사기 진작과 복지 증진을 위해 사용될 예정이다.


박 회장의 방위성금 기부는 일회성 지원이 아닌 '헌신에 대한 감사'를 실천으로 이어온 꾸준한 행보다.


박 회장이 사재로 군부대에 기부한 누적 성금은 올 1월 2500만원을 포함해 올해까지 총 3억7500만 원에 달한다.


이는 국가 안보를 지탱해 온 장병들의 노고에 대한 존중과 신뢰의 표현이다. 특히 이번 기탁은 재단 창립 70주년을 앞둔 시점에서 더욱 각별한 의미를 지닌다.


재단은 '덕분에 70년, 함께 100년'이란 70주년 슬로건을 통해 국가 안보를 위해 헌신해 온 국군 장병들에 대한 감사를 전하고 있다.


오늘의 대한민국과 재단이 70년의 역사를 이어올 수 있었던 바탕에는 묵묵히 나라를 지켜온 이들의 헌신이 있었음을 되새기기 위함이다.


박 회장은 기부식에서 "국토방위의 최전선에서 묵묵히 임무를 수행해 온 장병들의 헌신 덕분에 우리가 오늘의 일상과 미래를 이야기할 수 있다"며 "재단 창립 70주년을 맞아 그 고마움을 기억하고 국가 안보와 함께 미래 100년을 향해 나가자는 뜻으로 성금을 전달했다"고 밝혔다.


박 회장은 지난 2010년 재단과 같은 '을지'라는 이름을 사용하는 을지부대와 인연을 맺은 뒤 을지문덕 장군의 헌신과 애국정신을 계승하고자 매년 방위성금을 개인 사재로 기부해 오고 있다.


을지재단과 을지부대는 지난 2011년 1월 자매결연을 맺고, 교육·의료·안보란 각자의 자리에서 국가 발전을 떠받치는 동반자로 관계를 이어오고 있다.


박 회장은 방위성금 기부 외에도 지난 2013년 약 160억원에 달하는 상속 재산을 재단 산하 의료법인 을지병원, 학교법인 을지학원, 범석학술장학재단에 무상 출연했으며, 사회복지공동모금회, 어린이재단 등 다양한 분야에서 나눔을 실천해 오고 있다.


을지재단 산하 을지병원의 전신은 설립자인 고(故) 범석 박영하 박사가 1956년 서울 태평로 2가에 이어 을지로 3가에 개원한 '박 산부인과'로, '을지'란 명칭에는 개인을 넘어 공공의 가치를 영원히 계승하고자 한 설립자의 뜻이 담겨 있다.


이러한 정신은 오늘날까지 이어져 을지재단이 국가와 사회를 위한 책임을 다하는 근간이 되고 있다.


아울러 을지재단은 설립자의 애국정신을 계승해 재단 산하 의정부을지대학교병원·대전을지대학교병원·노원을지대학교병원에서 병역명문가와 그 가족에게 다양한 의료 혜택을 제공하며 국가에 대한 헌신이 존중받는 사회를 만드는 데 힘쓰고 있다.


박 회장 가족도 병역의 의무를 성실히 이행한 것으로 알려졌다.


박 회장의 부친인 고(故) 박영하 박사는 한국전쟁 당시 군의관으로 자원입대해 야전병원에서 부상병 치료에 헌신했으며, 모친인 고(故) 전증희 명예회장 역시 간호장교로 참전해 전장 속에서 부상병 간호와 군 간호학 발전에 기여했다.


전쟁터에서 부부의 인연을 맺은 두 사람의 헌신은 지금까지도 의료계에 귀감으로 전해지고 있다.


을지재단 관계자는 "장병들의 헌신 덕분에 재단의 70년이 가능했다는 인식 아래 앞으로의 100년 또한 국가 안보와 국민의 삶을 함께 지켜가는 공공 재단으로서 역할을 다하겠다"고 밝혔다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
