HDC현대산업개발, 부산 온천5구역 수주…정비사업 수주 4조 돌파[부동산AtoZ]

올해 도시정비 수주 4조1651억원



HDC현대산업개발이 부산 온천5구역 재개발 사업을 따내며 올해 정비사업 수주액 4조원을 돌파했다.

부산 온천5구역 재개발 사업 조감도. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 부산 온천5구역 재개발 사업의 시공사로 선정됐다고 22일 밝혔다. 지난 20일 진행된 온천5구역 총회에는 조합원 342명이 참여했고 이 중 323표(94.4%)를 얻어 시공권을 획득했다.

온천5구역 재개발 사업은 부산광역시 동래구 온천동 1462-30 일원에 지하 3층, 지상 최고 39층, 6개동에 총 902가구를 건립하는 사업으로 총사업비는 3777억 원이다.

부산 온천5구역 반경 1㎞ 내에는 부산 지하철 3·4호선 미남역·사직역, 1 ·4호선 동래역 등이 있어 주요 도심지로 이동이 편리하다. 또한 미남초, 금강초, 내성중, 여명중, 이사벨고 등도 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다. 이외에도 홈플러스, 부산사직종합운동장, 부산의료원, 사직역 학원가 등 탄탄한 생활 인프라 시설이 조성돼있다.

부산 온천5구역 재개발 사업 투시도. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 부산 온천5구역 재개발 사업에 금정산, 온천천을 모티브로 한 외관 특화와 도서관, 독서실 등 교육 시설을 강조한 커뮤니티 설계를 제안해 조합원들로부터 호평을 받았다.

HDC현대산업개발 관계자는 "50만여 가구를 공급하며 쌓아온 아이파크만의 기술력을 토대로 랜드마크 단지를 조성해 보내주신 성원에 보답할 것"이라며 "앞으로도 수도권뿐 아니라 전국 각지에서 선별된 입지에 수주를 거듭하며 도시정비 부문에서 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

온천5구역을 포함해 HDC현대산업개발의 올해 도시정비사업 수주액은 4조1651억원을 기록했다. 지난해 수주액(1조3332억원)과 비교하면 4배 가량 늘었다.





주요 수주 사업지는 △3월 원주 단계주공 재건축(4369억원), 부산 광안4구역 재개발 (4196억원) △5월 부산 연산 10구역 재개발(4453억원) △6월 용산 정비창 전면 1구역 재개발(9244억원), 미아 9-2 재건축(2988억원)△7월 신당10구역 재개발(3022억원) △9월 대전 변동A구역 재개발(9602억원) 등이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

