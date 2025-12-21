양구군, 강원연구원과 ‘양구형 평화경제특구’ 지정 선제 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양구군, 특화 모델 개발 박차

평화경제특구 지정 경쟁 대비

스포츠·생태·스마트농업 품은

‘평화경제특구’ 청사진 그린다

강원도 양구군이 통일부의 '평화경제특별구역 기본계획' 수립을 앞두고 접경지역 발전의 새로운 성장동력 확보를 위한 '양구형 평화경제특구' 지정 성사를 위해 움직이고 있다.

양구군은 강원연구원과의 협력과제를 통해 '양구형 평화경제특구 조성 방향'에 대한 정책연구를 추진 중이며 이를 통해 향후 평화경제특구 지정을 위한 전략적 대응 기반을 단계적으로 마련하고 있다.

이번 연구는 '평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률'이 2023년 12월 본격 시행되면서 접경지역을 중심으로 한 국가 차원의 평화경제특구 지정이 본격화됨에 따라 선제적으로 추진되고 있다. 특히 강원 철원군, 고성군 등은 이미 평화경제특구 조성 타당성 용역을 마친 상태로, 향후 통일부 기본계획 수립에 따른 지정 경쟁이 본격화될 것으로 전망된다.

이에 양구군은 평화경제특구 지정 가능성에 대비해 지역 여건과 발전 잠재력을 반영한 '양구형 특화모델'을 사전에 정립하고, 경쟁력 있는 특구 구상안을 마련하기 위해 강원연구원과 공동 연구를 진행하고 있다.

이번 연구에서는 ▲평화경제특구 제도 및 추진체계 분석 ▲타 지자체 추진사례 비교 ▲유사 특구·특화지구(접경특화지구, 지역특화발전특구 등) 분석 ▲양구군 지역특성을 반영한 특화모델 제시 등을 핵심 내용으로 다루고 있다.

특히 양구군이 보유한 스포츠·생태·관광·스마트농업 등 차별화된 자원을 평화경제특구 기본 구상과 연계해 규제 완화·산업 유치·관광 활성화·정주 기반 확충이 선순환하는 '양구형 평화경제특구 모델'을 제시하는 데 연구의 초점이 맞춰져 있다.

양구군은 이번 연구 결과를 바탕으로 향후 통일부 기본계획과 강원특별자치도 종합계획에 능동적으로 대응하고 특구 지정 타당성 확보를 위한 전략 수립과 단계별 로드맵 마련에 적극 활용할 계획이다.

양구군은 지난 19일 강원특별자치도 통일플러스센터를 방문하여 양구형 평화경제특구 수립방안과 향후 추진계획을 논의했다.





양구군 관계자는 "평화경제특구는 접경지역의 규제 구조와 산업 체계, 교통·물류, 정주 환경까지 포괄적으로 바꾸는 국가 전략사업"이라며 "양구군은 지속적인 연구와 체계적인 계획 수립으로 장기적인 지역 성장전략 차원에서 평화경제특구를 준비하고 있다"고 밝혔다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

