대만 '양안 협상기구' 수장 "92공식 정리 제안…中 거부"

"중국과 교류 시도…성사 실패"

中 "다시 정리할 필요 없어"

대만의 대중국 협상기구 수장이 '92공식'을 명확히 하자고 중국 측에 제안했으나 거절당했다고 밝혔다. '92공식'은 1992년 양측이 '하나의 중국'을 인정하면서도 각자의 명칭을 사용하기로 한 합의를 뜻한다.

19일 중국시보와 자유시보 등 대만 매체는 전날 우펑산(吳豊山) 해협교류기금회(해기회)의 회장이 이사회 회의에서 사임 의사를 밝히면서 임기 중 중국과의 교류 시도했었다고 말했다.

우 회장은 지난해 11월 취임 후 양안 갈등이 고조되는 가운데에도 중국 측 양안 협상기구인 해협양안관계협회(해협회)의 장즈쥔 회장에게 만남을 요청했다고 했다.

특히 '92공식'을 둘러싼 논란을 정리하자는 제안도 했으나 성사되지 못했다고 했다. 몇차례 연락이 오간 끝에 대륙(중국) 측은 "차이점 속에 공통점을 추구하고 분쟁은 제쳐두자는 의미로 답했다"라고 설명했다.

그는 이후에도 비공식 경로를 통해 장즈쥔 해협회 회장에게 '92공식' 관련 논란을 명확히 하자고 제안했다. 우 회장은 "(양안의) 대등함과 존엄만 고수하고 만나는 시기와 장소, 공개 여부 등 나머지는 모두 상대에게 맡기겠다고 했다"고 했지만 돌아온 답은 "'고심하는 것은 이해하지만 92공식을 다시 정리할 필요는 없다'는 것"이라고 했다. 그는 "또 다른 경로를 통해 '92공식을 원하지 않으면 새로운 합의를 제시하라'는 메시지를 받았다"면서 "이에 대해 여러 방면으로 노력했지만, 결과는 비슷했다"고 덧붙였다.

'92공식'은 하나의 중국을 인정하되 각자의 해석에 따른 명칭을 사용(一中各表)하자는 것이 골자다. 중국은 '하나의 중국'을 강조하며 92공식을 대만이 중국의 일부라는 근거로 삼고 있다. 하지만 대만은 '각자 해석'에 무게를 두고 있다. 특히 독립 성향의 집권 민진당은 92공식이 대만 주권을 부정하는 것으로 보고 수용할 수 없다는 입장이다.





해협회와 해기회는 중국과 대만이 양안 교류를 추진하기 위해 1991년 각각 발족한 기구로 법적으로는 민간 단체지만 실제로는 당국의 통제를 받는 반관반민 성격의 조직이다. 양안 교류의 근간인 '92합의'도 당국이 아닌 해협회와 해기회 간의 비공식 회담을 통해 이뤄졌다. 하지만 민진당 차이잉원 전 총통이 취임한 2016년 5월 이후 해협회와 해기회 사이의 상시 연락 '핫라인'이 끊어지는 등 교류가 중단된 상태다.





