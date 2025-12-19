문인 광주 북구청장 "광주·전남 행정통합으로 경쟁력 갖춰야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문인 광주 북구청장.

내년도 광주시장으로 선거 출마를 준비 중인 문인 광주 북구청장이 '5극 3특'을 바탕으로 한 광주·전남 행정통합을 서둘러야 한다고 강조했다.

문 청장은 19일 자신의 SNS에 올린 글에서 "광주·전남 행정통합은 거스를 수 없는 국가적 과제이자 시대적 책무"라며 "두 사람이 발목 하나씩 묶고 뛰는 '2인 3각' 경기로는 더 이상 경쟁력을 가질 수 없다"고 밝혔다.

이어 "수도권 과밀화로 인한 인구 감소, 삶의 질 저하, 지역 불균형 심화를 해소하기 위해서는 광주의 우수한 기술력·인재와 전남의 풍부한 전력·산업 용지를 통합해야 한다"며 "이 방법만이 광주·전남이 첨단산업 핵심 거점으로 자리매김할 수 있다"고 적었다.

또 "광주·전남은 일자리·교육·의료·문화·교통 등 모든 영역이 엮인 동일 생활·경제권에 있다"며 "행정통합은 정체된 지역발전을 앞당길 플랫폼이자 새로운 출발점"이라고 평가했다.





아울러 "중앙정부의 지원 의지가 확고한 지금 광주·전남 특별광역연합이 아니라 이를 넘어선 광주·전남 행정구역통합을 주저해서는 안 된다"며 "광주시와 전남도, 지역 정치권, 시민사회가 참여하는 논의와 실현할 수 있는 로드맵을 마련해야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

