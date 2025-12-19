나로우주센터, 민간 발사 전면 개방 수순

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우주항공청, 사용 절차·사용료 기준 논의…누리호 이후 민간 활용 본격화

누리호 성공 이후 국가 발사 인프라의 민간 개방이 본격화되고 있다. 정부가 나로우주센터의 사용 절차와 사용료 산정 기준을 구체화하며, 민간 발사체 기업의 실질적인 활용 기반 마련에 나섰다.

우주항공청은 19일 한국항공우주연구원에서 민간기업의 나로우주센터 활용 확대를 위한 간담회를 열고, 사용 절차 개선 사항과 사용료 산정 방법에 대한 의견을 수렴했다고 밝혔다. 이번 간담회는 지난 10월 공개된 「민간기업 나로우주센터 사용 절차 안내서」를 보완·구체화하기 위해 마련됐다.

전남 고흥 나로우주센터에서 4차 발사를 기다리고 있는 누리호 4차 발사체. 한국항공우주연구원 제공

간담회에는 항우연을 비롯해 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), 현대로템, 이노스페이스, 페리지에어로스페이스 등 발사체·우주수송 관련 민간기업 8곳이 참석했다. 참석 기업들은 실제 발사 준비와 운영 과정에서 필요한 절차 간소화 방안과 사용료 산정 기준의 명확성에 대해 의견을 제시했다.

우주항공청은 이날 발사 부지, 조립 시설, 추적 장비, 기상 서비스 등 나로우주센터의 주요 인프라를 대상으로 한 향후 5개년 민간 활용 로드맵을 공개했다. 아울러 국내외 발사장과 국가연구개발시설의 사용료 산정 원칙을 비교·분석해, 나로우주센터 발사 인프라 이용에 적용할 수 있는 합리적인 사용료 산정 방안을 제시했다.

이에 따라 민간기업은 나로우주센터 내 유휴 부지를 발사 부지로 활용할 수 있을 뿐 아니라, 2027년 구축 예정인 민간 발사장과 조립시설까지 포함해 활용 범위를 단계적으로 넓혀갈 수 있을 것으로 전망된다. 우주항공청은 간담회에서 제기된 의견을 반영해 안내서를 보완한 뒤, 2026년 '민간기업 나로우주센터 활용 가이드라인'을 공식 발표할 계획이다.





박재성 우주항공청 우주수송부문장은 "기업과의 지속적인 소통을 통해 나로우주센터 사용 절차와 사용료 산정 체계를 개선해 나가겠다"며 "누리호의 성공을 넘어 민간 발사체 기업들도 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 것이 목표"라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

