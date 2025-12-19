동신대, '스포츠와 AI' 학술경진대회 개최

안준희, 'AI·인간 운동 코치 효과 비교' 대상

동신대학교 생활체육학과가 제1회 대학생 학술대회를 개최했다. 동신대학교 제공

동신대학교는 생활체육학과가 제1회 대학생 학술대회를 개최했다고 19일 밝혔다.

최근 대정3관 투게더홀에서 열린 이번 학술대회는 '스포츠와 AI'를 주제로 진행됐다. AI 시대의 스포츠 분야 변화 흐름을 살펴보고, 전공과 신기술을 접목한 미래 스포츠 인재를 양성한다는 목표로 마련됐다.

이번 프로그램은 대학혁신지원사업의 융·복합 교육기반 학과 특성화 사업의 일환으로 운영됐다.

동신대 생활체육학과는 5년간 교내 특성화 사업에 선정됐다. 2차년도에는 스포츠와 데이터, 3차년도에는 스포츠와 사이언스 등 AI시대에 걸맞은 전공 기반 특성화 교육을 실시할 계획이다.

스포츠 산업의 트렌드와 미래 신산업을 반영한 스포츠 코칭, 스포츠 심리 등 다양한 주제의 발표가 이뤄졌다. 총 12명이 지원한 가운데 6명이 본선에 진출했으며, 현장 발표와 심사를 거쳐 대상, 최우수상, 금상, 은상, 동상, 장려상 등 6개 부문에서 수상자를 선정했다.

대상은 1학년 안준희 학생의 'AI 운동 코치와 인간 코치의 효과 비교'가 차지했으며, 최우수상은 한경진 학생의 'AI기반 운동 자세 분석', 금상은 권태현 학생의 '스포츠 속의 AI', 은상은 김원재 학생의 '스포츠와 AI'가 수상했다.





정성필 동신대 생활체육학과장은 "AI와 신산업을 전공에 어떻게 접목할 수 있을지 고민해보는 의미 있는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 재학생들이 변화하는 사회에 능동적으로 대응하며 혁신적인 미래 스포츠 지도자로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.





