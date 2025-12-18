속초시, 공공산후조리원 개원…'아이 낳고 키우기 좋은 도시' 첫발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 공공산후조리원 정식 운영

속초시민 이용료 최대 50% 감면

출산 가정 경제적 부담 완화 기대

강원도 속초시가 18일 공공산후조리원을 개원하며 아이 낳고 키우기 좋은 도시 조성에 속도를 높이고 나섰다.

이병선 속초시장이 18일 영랑동에 조성된 공공산후조리원에서 지역 사회 단체장과 관계기관장, 시민들이 참석한 가운데 개원식을 개최하고 있다. 속초시 제공

속초시는 이날 오전 영랑동에 조성된 공공산후조리원에서 지역 사회 단체장과 관계기관장, 시민들이 참석한 가운데 개원식을 개최했다.

속초 공공산후조리원은 출산 가정의 경제적 부담을 완화하고 산모와 신생아가 안전하고 편안한 환경에서 산후 회복과 돌봄을 받을 수 있도록 조성된 공공 보건시설이다.

지역 내 안정적인 산후 건강관리 서비스의 공공 인프라를 강화하기 위해 건립됐다.

지난 9월 준공 이후 최신형 내부 기자재 구축과 운영 시스템 정비를 거쳤으며 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 본 인증을 획득해 산모가 불편 없이 이용할 수 있도록 했다.

'아이에게는 건강한 출발을, 엄마에게는 충분한 회복과 휴식'을 제공하기 위한 전문 간호 인력을 비롯해 모유 수유실과 신체·정서 회복 등 다양한 건강관리 프로그램과 감염 예방을 위한 체계적 시스템도 갖췄다.

이를 위해 속초시는 다년간 산후조리원 운영 경험이 풍부한 전문 인력을 확보하고 체계적인 사전 교육과 훈련 과정을 통해 산모와 신생아 돌봄 전반에 대한 운영 역량을 충분히 갖추도록 했다.

이에 속초 공공산후조리원은 공공시설로서의 신뢰성과 책임성을 기반으로 민간의 전문성과 현장 경험을 접목한 질 높은 산후조리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

속초시는 오는 23일까지 공공산후조리원 이용 신청을 받은 후 정원 초과 시 추첨을 통해 이용자를 선발한 다음 내년 1월 1일부터 정식 운영에 들어갈 계획이다.

한편, 신청일 기준 속초시에 5개월 이상 주민등록이 되어 있는 산모는 이용료의 최대 50%를 감면받을 수 있다. 속초시민 중 국가유공자와 그 유족 또는 가족·기초생활 수급자·차상위계층·한부모가족·다문화가족 등은 최대 70%까지 감면받을 수 있다. 속초의료원 분만산부인과에서 출산하면 10% 추가 감면을 받을 수 있다.





이병선 속초시장은 "속초 공공산후조리원은 속초 시민의 오랜 염원이자 출산과 양육을 더 이상 개인의 부담으로 두지 않겠다는 속초시의 분명한 정책적 의지의 결과"라며 "전문성 있는 운영을 통해 시민들이 신뢰할 수 있는 산후 돌봄 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





