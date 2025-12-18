"中企 성장 열쇠는 데이터"…중소기업 디지털 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기중앙회·중기연 공동 주최

DX·AX 전략과 정책 방향 제시

중소기업중앙회는 18일 서울 여의도 중기중앙회에서 '2025년도 제1차 중소기업 디지털 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 중기중앙회와 중소벤처기업연구원이 지난 5월 체결한 '데이터 기반 중소기업 정책개발 업무협약'의 후속 사업으로 공동 주최한 행사로, 데이터 시대 중소기업의 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

이날 포럼은 조주현 중기연 원장의 'DX(디지털 전환)·AX(인공지능 전환)로 여는 중소기업의 생존과 도약'에 대한 주제 발표를 시작으로, 전종근 한국외국어대학교 교수가 좌장을 맡고 정부·공공기관·중소기업 현장의 전문가들이 참여하는 종합 토론으로 순으로 진행됐다.

조 원장은 "인공지능(AI)과 디지털 혁신의 본질은 데이터에 있다"며 데이터와 AI가 중소기업 성장의 자체 동력이 돼 무한 확장하는 선순환 구조인 'AI 플라이휠(Flywheel)'에 대해 소개했다.

이어진 종합 토론에서는 이경록 정보통신산업진흥원 SW융합본부장과 조수완 한국데이터산업진흥원 데이터·AI활용본부장은 중소기업의 AI 도입을 위해 데이터 생태계 구축을 위한 공공기관의 지원사업을 소개하고, DX·AX를 위한 중소기업계 데이터 전략 방향을 제시했다.

백병남 한국전자산업협동조합 전무이사, 정희성 한국수퍼체인사업협동조합 본부장, 유재경 경기인천기계공업협동조합 상무이사는 중소기업 현장의 DX·AX 추진 경험을 공유하며 협동조합 중심의 중소기업 데이터 협업 필요성을 강조했다.





오기웅 중기중앙회 상근부회장은 "중소기업이 데이터 협업을 기반으로 DX·AX를 추진할 수 있도록 데이터 통합 플랫폼 구축과 데이터 센터 서비스 등의 지원사업을 적극적으로 추진하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

