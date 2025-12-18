삼성물산, 4700억 규모 호주 고압직류 송전 설비 공사 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 건설사와 조인트벤처 구성해 수주

빅토리아주와 타즈매니아주 연결 송전설비

최적화 설계안과 기술력·수행역량 입증

삼성물산 건설부문이 4700억 규모의 호주 고압직류 송전 설비(HVDC, High Voltage Direct Current) 프로젝트를 수주했다.

삼성물산은 호주 마리너스링크가 발주한 고압직류 송전 설비(HVDC) 공사를 수주했다고 18일 밝혔다. 서명식 행사에서 오세철 삼성물산 대표이사 사장(맨 왼쪽), 스테파니 맥그리거 마리너스링크 사장, 샌드라 갬블 마리너스링크 회장이 기념촬영을 하고 있다. 삼성물산 제공

삼성물산은 호주 연방정부와 빅토리아·타즈매니아 주정부가 설립한 마리너스링크(Marinus Link Pty Ltd)가 발주한 마리너스링크 HVDC프로젝트 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 프로젝트는 호주 빅토리아주 헤이즐우드 지역과 타즈매니아주 헤이브릿지지역을 연결하는 지중 90㎞ 해저 2550㎞ 길이 750㎿ 규모의 초고압직류 송전 설비를 설계·조달·시공(EPC)하는 사업이다.

삼성물산은 현지 인프라 전문 건설사인 DTI(DT INFRASTRUCTURE)와 조인트벤처(JV)를 구성해 지중 케이블 설치를 위한 토목공사와 변환소 공사 패키지를 수주했다. 총 9400억에 달하는 공사비 중 삼성물산 지분은 50%인 약 4700억원 규모다.

마리너스링크 HVDC 사업을 통해 풍부한 신재생 에너지를 보유한 타즈매니아주와 빅토리아주를 비롯한 본토 지역간 에너지 손실을 최소화하면서도 양방향으로 안정적인 송전이 가능해진다.

삼성물산이 수주한 호주 마리너스링크 HVDC 사업 설명도. 삼성물산 제공

삼성물산은 사업 초기단계부터 시공자가 설계에 참여하는 ECI과정에서 최적화된 설계안과 UAE HVDC 사업을 바탕으로 쌓은 수행 역량을 제시해 발주처의 높은 평가를 받았다.

한편 삼성물산은 지난 7월 2000억원 규모의 호주 빅토리아주 나와레(Gnarwarre) 에너지 저장장치(BESS) 사업을 수주했고 올해에만 호주 에너지 시장에서 1조원의 수주를 달성했다. 삼성물산은 2023년 ?멜버른재생에너지 허브(MREH) 프로젝트?를 시작으로 호주 에너지 시장에 진출한 이래 현재까지 2.9GWh 규모의 에너지 저장장치 사업을 수행 중이다.





김성준 삼성물산 ES영업본부장(부사장)은 "이번 마리너스링크 HVDC 프로젝트는 호주 시장에서 삼성물산의 기술력과 프로젝트 수행 역량을 인정받은 성과"라며 "앞으로도 호주를 비롯한 글로벌 에너지 시장에서 사업 영역을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

